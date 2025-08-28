Spotify добавила в приложение личные сообщения28.08.25
Spotify продолжает активно обновлять свой сервис, и теперь в нём появилась неожиданная функция — личные сообщения. Компания объясняет нововведение тем, что пользователи хотели иметь собственное пространство для обмена музыкой, подкастами и аудиокнигами с друзьями и близкими. Для артистов это может стать дополнительным инструментом для привлечения аудитории.
Функция начнёт внедряться уже на этой неделе в приложениях для смартфонов и будет доступна как платным, так и бесплатным пользователям старше 16 лет в ряде регионов. Чаты можно найти через меню профиля, а систему предусмотрели с возможностью отклонять или блокировать нежелательные сообщения, а также полностью отключать её в настройках.
При этом Spotify подчёркивает, что новые чаты не должны заменять привычные способы делиться музыкой через Instagram, TikTok или Facebook, а лишь дополняют их. Пока неясно, смогут ли исполнители напрямую общаться со слушателями. Ранее сообщалось, что компания рассматривает запуск премиальной подписки с эксклюзивным контентом и расширенными возможностями взаимодействия артистов и фанатов, что напоминает азиатскую модель сервисов вроде Weverse.
