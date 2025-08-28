Spotify додала особисті повідомлення в додаток28.08.25
Spotify продовжує активно оновлювати свій сервіс, і тепер у ньому з’явилася несподівана функція особисті повідомлення. Компанія пояснює нововведення тим, що користувачі хотіли мати власний простір для обміну музикою, подкастами та аудіокнигами з друзями та близькими. Для артистів це може стати додатковим інструментом залучення аудиторії.
Функція почне впроваджуватися вже цього тижня у додатках для смартфонів і буде доступна як платним, так і безкоштовним користувачам віком від 16 років у низці регіонів. Чати можна знайти через меню профілю, а систему передбачили з можливістю відхиляти або блокувати небажані повідомлення, а також повністю вимикати їх у налаштуваннях.
При цьому Spotify наголошує, що нові чати не повинні замінювати звичні способи ділитися музикою через Instagram, TikTok або Facebook, а лише доповнюють їх. Поки що неясно, чи зможуть виконавці безпосередньо спілкуватися зі слухачами. Раніше повідомлялося, що компанія розглядає запуск преміальної підписки з ексклюзивним контентом та розширеними можливостями взаємодії артистів та фанатів, що нагадує азіатську модель сервісів на кшталт Weverse.
