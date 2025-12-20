 

Современный Mercedes-Benz Unimog получил 7,7 литровый V6

20.12.25

Mercedes-Benz Unimog

 

Подразделение Mercedes-Benz Special Trucks представило юбилейную спецверсию легендарного Unimog, посвященную 80-летию модели. Проект создан в сотрудничестве с Hellgeth Engineering и демонстрирует недюжинное сочетание максимального комфорта с традиционной для Unimog проходимостью.

 

В основе концепта лежит Unimog U 4023 с портальными осями, крепкой рамой и полным набором блокировок дифференциалов. Главным техническим изменением стала замена стандартного 5,1-литрового дизеля на 7,7-литровый рядный шестицилиндровый двигатель OM 936, мощность которого выросла до 300 л.с. вместо 231 л.с. в базовой версии

 

Что имеет современный Mercedes-Benz Unimog

 

Mercedes-Benz Unimog

 

Снаружи автомобиль легко узнать по переделанной решетке радиатора, бамперам и порогам, а также специальным задним панелям кузова. Юбилейный Unimog окрашен в серый матовый цвет, он получил 20-дюймовые колесные диски с бедлоками и оригинальный комплект светодиодной оптики. Традиционные зеркала заменены системой MirrorCam, которая упрощает маневрирование как на бездорожье, так и в плотной городской застройке.

 

Интерьер четырехместной кабины радикально отличается от привычного утилитарного Unimog. Здесь использованы высококачественная кожа, контрастная просрочка, атмосферная LED-подсветка и кожаные коврики. Разработчики отмечают, что это преднамеренный эксперимент с сочетанием тяжелого внедорожного шасси и украшения, характерного скорее для премиальных легковых моделей Mercedes-Benz.

 

Mercedes-Benz Unimog

 

Unimog первоначально создавался как универсальная сельскохозяйственная машина в послевоенной Германии, а серийное производство под брендом Mercedes началось в 1951 году. Представлений экземпляр является единственным в своем роде: его передадут клиенту для эксплуатационных испытаний. По их результатам компания будет решать, имеет ли смысл запускать серийное направление более роскошных модификаций культового Unimog.


