Сучасний Mercedes-Benz Unimog отримав 7,7-літровий V6  

Сучасний Mercedes-Benz Unimog отримав 7,7-літровий V620.12.25
Підрозділ Mercedes-Benz Special Trucks презентував ювілейну спецверсію легендарного Unimog, присвячену 80-річчю моделі. Проект створений у співпраці з Hellgeth Engineering і демонструє неабияке поєднання максимального комфорту з традиційною для Unimog прохідністю.
В основі концепту лежить Unimog U 4023 з портальними осями, міцною рамою та повним набором блокувань диференціалів. Головною технічною зміною стала заміна стандартного 5,1-літрового дизеля на 7,7-літровий рядний шестициліндровий двигун OM 936, потужність якого зросла до 300 к.с. замість 231 л.с. у базовій версії
Що має сучасний Mercedes-Benz Unimog
Зовні автомобіль легко впізнати по переробленій решітці радіатора, бамперам та порогам, а також спеціальним заднім панелям кузова. Ювілейний Unimog пофарбований у сірий матовий колір, він отримав 20-дюймові колісні диски із бедлоками та оригінальний комплект світлодіодної оптики. Традиційні дзеркала замінені системою MirrorCam, яка полегшує маневрування як на бездоріжжі, так і в щільній міській забудові.
Інтер’єр чотиримісної кабіни радикально відрізняється від звичного утилітарного Unimog. Тут використані високоякісна шкіра, контрастне прострочення, атмосферне LED-підсвічування та шкіряні килимки. Розробники відзначають, що це навмисний експеримент із поєднанням важкого позашляхового шасі та прикраси, характерного швидше для преміальних легкових моделей Mercedes-Benz.
Unimog спочатку створювався як універсальна сільськогосподарська машина у післявоєнній Німеччині, а серійне виробництво під брендом Mercedes розпочалося у 1951 році. Уявлень екземпляр є єдиним свого роду: його передадуть клієнту для експлуатаційних випробувань. За їхніми результатами компанія вирішуватиме, чи має сенс запускати серійний напрямок розкішніших модифікацій культового Unimog.
