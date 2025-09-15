Sony Xperia 10 VII оснащен Snapdragon 6 Gen 3 и блоком камер как у Google Pixel

Компания Sony официально представила Xperia 10 VII — новый смартфон среднего класса, который получил обновленный дизайн и ряд технических улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Главным внешним отличием стал горизонтальный модуль камер, выполненный в стиле Google Pixel, а также отдельная кнопка для быстрого запуска камеры.

Sony Xperia 10 VII оснащен двойной основной камерой. В ее состав входит 50-мегапиксельный сенсор Sony Exmor RS с повышенной светочувствительностью, поддержкой фазового автофокуса по всей площади кадра и режимом HDR. Второй модуль представлен 13-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. Для селфи используется фронтальная камера на 8 мегапикселей. Отдельная аппаратная кнопка позволяет моментально включить камеру и сделать снимок даже при заблокированном экране.

Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку. Аппарат работает под управлением Android 15 и будет получать обновления операционной системы в течение четырех лет, а обновления безопасности — в течение шести.

Среди дополнительных особенностей заявлены стереодинамики, разъем 3,5 мм для наушников, защита корпуса по стандартам IP65/68, а также поддержка функций Circle to Search и Google Gemini.

Толщина Xperia 10 VII составляет 8,3 мм, вес — 168 г. Модель будет доступна в трех цветовых вариантах. Стоимость смартфона в Европе установлена на уровне 449 евро. Предзаказы уже открыты, а старт продаж запланирован на 19 сентября 2025 года.