Sony Xperia 10 VII оснащений Snapdragon 6 Gen 3 та блоком камер як у Google Pixel15.09.25
Компанія Sony офіційно представила Xperia 10 VII – новий смартфон середнього класу, який отримав оновлений дизайн та низку технічних покращень порівняно з попередньою моделлю. Головною зовнішньою відмінністю став горизонтальний модуль камер, виконаний у стилі Google Pixel, а також кнопка для швидкого запуску камери.
Sony Xperia 10 VII оснащений основною подвійною камерою. До її складу входить 50-мегапіксельний сенсор Sony Exmor RS з підвищеною світлочутливістю, підтримкою фазового автофокусу по всій площі кадру та режимом HDR. Другий модуль представлений 13-мегапіксельною ультраширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів. Для селфі використовується фронтальна камера на 8 мегапікселів. Окрема апаратна кнопка дозволяє миттєво увімкнути камеру і зробити знімок навіть при заблокованому екрані.
Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2. В основі пристрою лежить процесор Snapdragon 6 Gen 3, доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою картки microSD. Акумулятор ємністю 5000 мА год підтримує швидку зарядку. Апарат працює під керуванням Android 15 і отримуватиме оновлення операційної системи протягом чотирьох років, а оновлення безпеки – протягом шести.
Серед додаткових особливостей заявлено стереодинаміки, роз’єм 3,5 мм для навушників, захист корпусу за стандартами IP65/68, а також підтримка функцій Circle to Search та Google Gemini.
Товщина Xperia 10 VII складає 8,3 мм, вага – 168 г. Модель буде доступна у трьох колірних варіантах. Вартість смартфона в Європі встановлена на рівні 449 євро. Замовлення вже відкрито, а старт продажів заплановано на 19 вересня 2025 року.
