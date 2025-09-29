Sony Pulse Elevate — беспроводные колонки для игр29.09.25
Sony представила нові бездротові настільні стовпчики Pulse Elevate, які стали першим рішенням такого формату в лінійці аудіоаксесуарів PlayStation. Показ новинки відбувся під час презентації State of Play, а старт продажів заплановано на 2026 рік.
Sony Pulse Elevate отримали студійні планарні магнітні драйвери та вбудовані сабвуфери. При підключенні до PS5 колонки підтримують технологію Tempest 3D AudioTech, що дозволяє передавати просторові ефекти в іграх.
Права колонка оснащена вбудованим мікрофоном із системою шумозаглушення на базі штучного інтелекту, яка автоматично відсікає фонові шуми. Це дозволяє використовувати голосовий чат без необхідності надягати гарнітуру.
Модель працює як від інтегрованого акумулятора, так і через настільні док-станції. Користувачі зможуть регулювати еквалайзер, гучність, бічний тон та параметри мікрофона безпосередньо в меню PS5 або на ПК.
Для підключення використовується фірмова технологія PlayStation Link з мінімальною затримкою та підтримкою lossless-звуку. Колонки сумісні з PS5, ПК, Mac та PlayStation Portal, а також оснащені Bluetooth, що дозволяє одночасно підключати смартфон або інший пристрій для відтворення музики та дзвінків.
У продажу з’являться два варіанти оформлення – Midnight Black та White. Біла версія буде доступна обмеженим тиражем в офіційному магазині PlayStation та окремих рітейлерів.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme рассчитаны на компьютеры с Windows Qualcomm Windows процессор
Qualcomm представила второе поколение своих процессоров для ПК с Windows — Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme
Sony Pulse Elevate — беспроводные колонки для игр PlayStation Sony колонка
Sony представила нові бездротові настільні колонки Pulse Elevate, які стали першим рішенням такого формату у лінійці аудіоаксесуарів PlayStation
Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme рассчитаны на компьютеры с Windows
Sony Pulse Elevate — беспроводные колонки для игр
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini
Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год
Игру Doom запустили на вейпе
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов
Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS