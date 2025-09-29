Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор

Sony представила нові бездротові настільні стовпчики Pulse Elevate, які стали першим рішенням такого формату в лінійці аудіоаксесуарів PlayStation. Показ новинки відбувся під час презентації State of Play, а старт продажів заплановано на 2026 рік.

Sony Pulse Elevate отримали студійні планарні магнітні драйвери та вбудовані сабвуфери. При підключенні до PS5 колонки підтримують технологію Tempest 3D AudioTech, що дозволяє передавати просторові ефекти в іграх.

Права колонка оснащена вбудованим мікрофоном із системою шумозаглушення на базі штучного інтелекту, яка автоматично відсікає фонові шуми. Це дозволяє використовувати голосовий чат без необхідності надягати гарнітуру.

Модель працює як від інтегрованого акумулятора, так і через настільні док-станції. Користувачі зможуть регулювати еквалайзер, гучність, бічний тон та параметри мікрофона безпосередньо в меню PS5 або на ПК.

Для підключення використовується фірмова технологія PlayStation Link з мінімальною затримкою та підтримкою lossless-звуку. Колонки сумісні з PS5, ПК, Mac та PlayStation Portal, а також оснащені Bluetooth, що дозволяє одночасно підключати смартфон або інший пристрій для відтворення музики та дзвінків.

У продажу з’являться два варіанти оформлення – Midnight Black та White. Біла версія буде доступна обмеженим тиражем в офіційному магазині PlayStation та окремих рітейлерів.