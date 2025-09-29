Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор29.09.25
Sony представила нові бездротові настільні стовпчики Pulse Elevate, які стали першим рішенням такого формату в лінійці аудіоаксесуарів PlayStation. Показ новинки відбувся під час презентації State of Play, а старт продажів заплановано на 2026 рік.
Sony Pulse Elevate отримали студійні планарні магнітні драйвери та вбудовані сабвуфери. При підключенні до PS5 колонки підтримують технологію Tempest 3D AudioTech, що дозволяє передавати просторові ефекти в іграх.
Права колонка оснащена вбудованим мікрофоном із системою шумозаглушення на базі штучного інтелекту, яка автоматично відсікає фонові шуми. Це дозволяє використовувати голосовий чат без необхідності надягати гарнітуру.
Модель працює як від інтегрованого акумулятора, так і через настільні док-станції. Користувачі зможуть регулювати еквалайзер, гучність, бічний тон та параметри мікрофона безпосередньо в меню PS5 або на ПК.
Для підключення використовується фірмова технологія PlayStation Link з мінімальною затримкою та підтримкою lossless-звуку. Колонки сумісні з PS5, ПК, Mac та PlayStation Portal, а також оснащені Bluetooth, що дозволяє одночасно підключати смартфон або інший пристрій для відтворення музики та дзвінків.
У продажу з’являться два варіанти оформлення – Midnight Black та White. Біла версія буде доступна обмеженим тиражем в офіційному магазині PlayStation та окремих рітейлерів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Qualcomm Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme розраховані на комп’ютери з Windows Qualcomm Windows процесор
Qualcomm представила друге покоління своїх процесорів для ПК з Windows – Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme
Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор PlayStation Sony колонка
Sony представила нові бездротові настільні колонки Pulse Elevate, які стали першим рішенням такого формату у лінійці аудіоаксесуарів PlayStation
Qualcomm Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme розраховані на комп’ютери з Windows
Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор
Оновлення Windows 10 продовжать ще на рік, але тільки в Європі
Представлені планшети Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad Mini
Криптомільйонерів стало на 40% більше за останній рік
Гру Doom запустили на вейпі
Неочевидні переваги мобільного додатку для страховки
Casio випустила пухнастого робота Moflin з ШІ
Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів
Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro: отримали Dimensity 9400+, накопичувач UFS 4.1 та збільшений акумулятор
Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 має нескінченну автономність завдяки зарядці від сонця
Вийшов новий трейлер сюжетної компанії Battlefield 6