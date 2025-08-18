Sony окончательно покинула россию

Sony окончательно прекратила работу на россии и ликвидировала местное представительство. По данным российских СМИ, деятельность компании официально завершена 11 августа 2025 года, почти через 18 лет после выхода на рынок.

Заявление о ликвидации бизнеса на россии было подано в Федеральную налоговую службу ещё 10 октября 2024 года. Попытка свернуть деятельность предпринималась и в 2023-м, однако тогда японская корпорация получила отказ.

Решение уйти с российского рынка было принято вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Уже тогда Sony остановила поставки игровых консолей и работу PlayStation Store, а в последующие годы занималась распродажей складских остатков.

Помимо закрытия игрового направления, компания прекратила дистрибуцию фильмов и работу подразделения Sony Music. В феврале 2024 года началось закрытие фирменных магазинов.

Отдельно стоит отметить, что с начала вторжения Sony бесплатно предоставляла украинцам подписку PlayStation Plus, но в конце прошлого года эта акция завершилась.