Sony остаточно залишила росію

Sony остаточно припинила роботу на росії та ліквідувала місцеве представництво. За даними російських ЗМІ, діяльність компанії офіційно завершена 11 серпня 2025, майже через 18 років після виходу на ринок.

Заява про ліквідацію бізнесу на росії була подана до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року. Спроба згорнути діяльність робилася і 2023-го, проте тоді японська корпорація отримала відмову.

Рішення піти з російського ринку було ухвалено невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже тоді Sony зупинила постачання ігрових консолей та роботу PlayStation Store, а в наступні роки займалася розпродажем складських залишків.

Крім закриття ігрового напряму, компанія припинила дистрибуцію фільмів та роботу підрозділу Sony Music. У лютому 2024 року розпочалося закриття фірмових магазинів.

Окремо варто зазначити, що з початку вторгнення Sony безкоштовно надавала українцям передплату PlayStation Plus, але наприкінці минулого року ця акція завершилася.