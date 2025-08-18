Sony остаточно залишила росію18.08.25
Sony остаточно припинила роботу на росії та ліквідувала місцеве представництво. За даними російських ЗМІ, діяльність компанії офіційно завершена 11 серпня 2025, майже через 18 років після виходу на ринок.
Заява про ліквідацію бізнесу на росії була подана до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року. Спроба згорнути діяльність робилася і 2023-го, проте тоді японська корпорація отримала відмову.
Рішення піти з російського ринку було ухвалено невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже тоді Sony зупинила постачання ігрових консолей та роботу PlayStation Store, а в наступні роки займалася розпродажем складських залишків.
Крім закриття ігрового напряму, компанія припинила дистрибуцію фільмів та роботу підрозділу Sony Music. У лютому 2024 року розпочалося закриття фірмових магазинів.
Окремо варто зазначити, що з початку вторгнення Sony безкоштовно надавала українцям передплату PlayStation Plus, але наприкінці минулого року ця акція завершилася.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Sony остаточно залишила росію Sony війна
Заява про ліквідацію бізнесу Sony на росії була подана до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року
Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах Volkswagen автомобіль електротранспорт
Власники електричного хетчбека Volkswagen ID.3 у Великій Британії тепер можуть збільшити віддачу двигуна, але тільки при оплаті додаткової послуги.
Sony остаточно залишила росію
Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах
Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням
Київстар вийшла на біржу Nasdaq
Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги
В Україні розробили дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК – кіберспортивні геймпади за $120 та $200
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше