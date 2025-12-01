Sony LYTIA 901 — первый смартфонный сенсор компании на 200 Мпикс

Компания Sony представила свой первый смартфонный сенсор с разрешением 200 мегапикселей под названием LYTIA 901. Модуль выполнен в формате 1/1,12 дюйма, а размер его пикселей достигает 0,7 микрометра. Массовый выпуск этой модели стартует уже в ноябре.

Для сравнения, установленный в Galaxy S25 Ultra сенсор Samsung Isocell HP2 также имеет разрешение 200 мегапикселей, однако его размеры меньше — 1/1,3 дюйма, а пиксели составляют 0,6 микрометра.

Параметры сенсора камер смартфонов Sony LYTIA 901

В основе LYTIA 901 используется схема Quad-Quad Bayer Coding, при которой шестнадцать соседних пикселей объединяются в один. Такой принцип позволяет отримати більш высокую чувствительность, что особенно заметно при съёмке ночью или в условиях слабого освещения.

Сенсор также получил встроенный алгоритм обработки изображения на базе искусственного интеллекта. По данным Sony, он помогает точнее передавать мелкие детали и поддерживает съёмку видео в разрешении 4K с частотой до 30 кадров в секунду при четырёхкратном увеличении.

Кроме того, новинка оснащена технологиями DCG-HDR и Fine12bit ADC, которые расширяют динамический диапазон, а система HF-HDR предназначена для снижения пересвеченных и затемнённых участков кадра и обеспечивает уровень производительности свыше 100 дБ.