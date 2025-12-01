Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс

Компанія Sony представила свій перший смартфонний сенсор з роздільною здатністю 200 мегапікселів під назвою LYTIA 901. Модуль виконаний у форматі 1/1,12 дюйми, а розмір його пікселів досягає 0,7 мікрометра. Масовий випуск цієї моделі стартує вже у листопаді.

Для порівняння, встановлений у Galaxy S25 Ultra сенсор Samsung Isocell HP2 також має роздільну здатність 200 мегапікселів, проте його розміри менше – 1/1,3 дюйма, а пікселі становлять 0,6 мікрометра.

Параметри сенсора камер смартфонів Sony LYTIA 901

В основі LYTIA 901 використовується схема Quad-Quad Bayer Coding, при якій шістнадцять сусідніх пікселів поєднуються в один. Такий принцип дозволяє отримати більш високу чутливість, що особливо помітно під час зйомки вночі або в умовах слабкого освітлення.

Сенсор також отримав вбудований алгоритм обробки зображення з урахуванням штучного інтелекту. За даними Sony, він допомагає точніше передавати дрібні деталі та підтримує зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою до 30 кадрів в секунду при чотириразовому збільшенні.

Крім того, новинка оснащена технологіями DCG-HDR та Fine12bit ADC, які розширюють динамічний діапазон, а система HF-HDR призначена для зниження пересвічених та затемнених ділянок кадру та забезпечує рівень продуктивності понад 100 дБ.