  

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления

06.01.26

Redmi Xiaomi Poco sale

 

Компания Xiaomi объявила о расширении сроков программной поддержки своих смартфонов и планшетов.

 

Если раньше большинство устройств получали обновление HyperOS в течение трех лет, то компания теперь увеличивает этот период до пяти лет. Новые условия распространяются не только на будущие модели, но и уже выпущенные устройства под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

 

Как сообщает профильный ресурс XiaomiTime, производитель официально гарантирует обновление программного обеспечения в более продолжительный срок, чем раньше. Речь идет о пятилетней поддержке, охватывающей как обновление оболочки HyperOS, так и связанные с ней системные улучшения. Подробные параметры поддержки для отдельных линеек и моделей компания раскрывает через свои официальные каналы и партнерские источники.

 

Xiaomi:

  • Xiaomi 15T/Xiaomi 15T Pro: до 2031 года;
  • Xiaomi 15 Ultra: до 2031 года;
  • Xiaomi 14T/Xiaomi 14T Pro: до 2029 года;
  • Xiaomi 14 Ultra: до 2029 года;
  • Xiaomi MIX Flip: до 2029 года;
  • Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro: до 2028 года;
  • Xiaomi 13 Ultra/Xiaomi 13: до 2028 года;
  • Xiaomi 13 Lite: до 2027 года;
  • Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro: еще 9 месяцев;
  • Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro: еще 2 месяца;
  • Xiaomi Pad 7: до 2031 года;
  • Xiaomi Pad 7 Pro: до 2029 года.

Redmi:

  • Redmi 15: до 2031 года;
  • Redmi 13C: до 2031 года;
  • Redmi 15 5G: до 2031 года;
  • Redmi Note 14: до 2031 года;
  • Redmi 14C: до 2028 года;
  • Серия Redmi Note 13: до 2028 года;
  • Redmi A5: до 2029 года;
  • Redmi 12: до 2027 года;
  • Redmi Note 12 5G: 2 месяца;
  • Redmi 12C: 2 месяца;
  • Redmi Pad 2: до 2032 года;
  • Redmi Pad 2 4G: до 2032 года;
  • Redmi Pad 2 Pro/Redmi Pad 2 Pro 5G: до 2029 года.

Poco:

  • Poco F8 Ultra: до 2031 года;
  • Poco F8 Pro: до 2031 года;
  • Poco C85: до 2031 года;
  • Poco M7: до 2031 года;
  • Poco F7: до 2031 года;
  • Poco F7 Pro: до 2031 года;
  • Poco F7 Ultra: до 2031 года;
  • Poco M7 Pro 5G: до 2029 года;
  • Poco C75: до 2028 года;
  • Poco Pad M1: до 2029 года.

