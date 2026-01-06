Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления   

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления06.01.26
Компания Xiaomi объявила о расширении сроков программной поддержки своих смартфонов и планшетов.
Если раньше большинство устройств получали обновление HyperOS в течение трех лет, то компания теперь увеличивает этот период до пяти лет. Новые условия распространяются не только на будущие модели, но и уже выпущенные устройства под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.
Как сообщает профильный ресурс XiaomiTime, производитель официально гарантирует обновление программного обеспечения в более продолжительный срок, чем раньше. Речь идет о пятилетней поддержке, охватывающей как обновление оболочки HyperOS, так и связанные с ней системные улучшения. Подробные параметры поддержки для отдельных линеек и моделей компания раскрывает через свои официальные каналы и партнерские источники.
Xiaomi:
- Xiaomi 15T/Xiaomi 15T Pro: до 2031 года;
- Xiaomi 15 Ultra: до 2031 года;
- Xiaomi 14T/Xiaomi 14T Pro: до 2029 года;
- Xiaomi 14 Ultra: до 2029 года;
- Xiaomi MIX Flip: до 2029 года;
- Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro: до 2028 года;
- Xiaomi 13 Ultra/Xiaomi 13: до 2028 года;
- Xiaomi 13 Lite: до 2027 года;
- Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro: еще 9 месяцев;
- Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro: еще 2 месяца;
- Xiaomi Pad 7: до 2031 года;
- Xiaomi Pad 7 Pro: до 2029 года.
Redmi:
- Redmi 15: до 2031 года;
- Redmi 13C: до 2031 года;
- Redmi 15 5G: до 2031 года;
- Redmi Note 14: до 2031 года;
- Redmi 14C: до 2028 года;
- Серия Redmi Note 13: до 2028 года;
- Redmi A5: до 2029 года;
- Redmi 12: до 2027 года;
- Redmi Note 12 5G: 2 месяца;
- Redmi 12C: 2 месяца;
- Redmi Pad 2: до 2032 года;
- Redmi Pad 2 4G: до 2032 года;
- Redmi Pad 2 Pro/Redmi Pad 2 Pro 5G: до 2029 года.
Poco:
- Poco F8 Ultra: до 2031 года;
- Poco F8 Pro: до 2031 года;
- Poco C85: до 2031 года;
- Poco M7: до 2031 года;
- Poco F7: до 2031 года;
- Poco F7 Pro: до 2031 года;
- Poco F7 Ultra: до 2031 года;
- Poco M7 Pro 5G: до 2029 года;
- Poco C75: до 2028 года;
- Poco Pad M1: до 2029 года.
