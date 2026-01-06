Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления   

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления06.01.26
Компанія Xiaomi оголосила про розширення термінів програмної підтримки своїх смартфонів та планшетів.
Якщо раніше більшість пристроїв отримували оновлення HyperOS протягом трьох років, компанія тепер збільшує цей період до п’яти років. Нові умови поширюються не тільки на майбутні моделі, а й уже випущені пристрої під брендами Xiaomi, Redmi та Poco.
Як повідомляє профільний ресурс XiaomiTime, виробник офіційно гарантує оновлення програмного забезпечення більш тривалий термін, ніж раніше. Йдеться про п’ятирічну підтримку, що охоплює як оновлення оболонки HyperOS, так і пов’язані з нею системні покращення. Детальні параметри підтримки для окремих лінійок та моделей компанія розкриває через свої офіційні канали та партнерські джерела.
Xiaomi:
- Xiaomi 15T/Xiaomi 15T Pro: до 2031 року;
- Xiaomi 15 Ultra: до 2031 року;
- Xiaomi 14T/Xiaomi 14T Pro: до 2029 року;
- Xiaomi 14 Ultra: до 2029 року;
- Xiaomi MIX Flip: до 2029 року;
- Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro: до 2028 року;
- Xiaomi 13 Ultra/Xiaomi 13: до 2028 року;
- Xiaomi 13 Lite: до 2027 року;
- Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro: ще 9 місяців;
- Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro: ще 2 місяці;
- Xiaomi Pad 7: до 2031 року;
- Xiaomi Pad 7 Pro: до 2029 року.
Redmi:
- Redmi 15: до 2031 року;
- Redmi 13C: до 2031 року;
- Redmi 15 5G: до 2031 року;
- Redmi Note 14: до 2031 року;
- Redmi 14C: до 2028 року;
- Серія Redmi Note 13: до 2028 року;
- Redmi A5: до 2029 року;
- Redmi 12: до 2027 року;
- Redmi Note 12 5G: 2 місяці;
- Redmi 12C: 2 місяці;
- Redmi Pad 2: до 2032 року;
- Redmi Pad 2 4G: до 2032 року;
- Redmi Pad 2 Pro/Redmi Pad 2 Pro 5G: до 2029 року.
Poco:
- Poco F8 Ultra: до 2031 року;
- Poco F8 Pro: до 2031 року;
- Poco C85: до 2031 року;
- Poco M7: до 2031 року;
- Poco F7: до 2031 року;
- Poco F7 Pro: до 2031 року;
- Poco F7 Ultra: до 2031 року;
- Poco M7 Pro 5G: до 2029 року;
- Poco C75: до 2028 року;
- Poco Pad M1: до 2029 року.
