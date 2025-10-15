Смартфоны Vivo X300 і X300 Pro оснащены Dimensity 9500 и камерами от Zeiss

Vivo официально представила серию флагманских смартфонов X300, в которую вошли две модели — X300 Pro и X300. Оба устройства получили новый чип MediaTek Dimensity 9500, усовершенствованные камеры, большие аккумуляторы и поддержку быстрой зарядки. Основный акцент производитель делает на мобильную фотографию.

Vivo X300 Pro

Старшая модель серии получила тройную камеру Zeiss нового поколения. Основной модуль использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-828 (1/1,28″), объектив с апертурой f/1.57 и оптическую стабилизацию изображения. Дополняют его 50-Мп ультраширокоугольный модуль Samsung JN1 и телефото-камера на основе нового 200-Мп сенсора Samsung HPB (1/1,4″). Фронтальная камера в отверстии экрана — также 50-Мп Samsung JN1.

Дисплей — 6,78″ LTPO 8T с разрешением 1260×2800, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Под экраном встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает Dimensity 9500 в паре с фирменным чипом обработки изображений Vivo V3+. Предлагаются версии с 12 или 16 ГБ LPDDR5X RAM и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.0 памяти.

Аккумулятор емкостью 6510 мА·ч поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную 40 Вт. Смартфон оснащен стереодинамиками, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, USB-C 3.2 Gen 1 и работает на Android 16 с OriginOS 6.

Корпус алюминиевый, с защитой IP68/IP69, толщиной 7,99 мм и весом 226 г. Цвета: черный, коричневый, синий и белый.

Цены Vivo X300 Pro:

12/256 ГБ — $745

16/512 ГБ — $845

16/1 ТБ — $945

Vivo X300

Более компактная модель получила 6,31-дюймовый LTPO 8T-дисплей (1216×2640, 120 Гц) и аналогичный ультразвуковой сканер отпечатков.

Основная камера — 200-Мп Samsung HPB (1/1,4″, f/1.68), дополненная 50-Мп телефото-модулем Sony LYT-602 APO (1/1,95″) и 50-Мп “шириком” Samsung JN1. Такой же сенсор используется и для фронтальной камеры.

Смартфон также построен на Dimensity 9500, комплектуется до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ памяти, имеет аккумулятор 6040 мА·ч с зарядкой 90 Вт (проводной) и 40 Вт (беспроводной).

Корпус толщиной 7,95 мм, вес 190 г, цвета: черный, синий, розовый и фиолетовый.

Цены Vivo X300:

12/256 ГБ — $620

16/256 ГБ — $660

12/512 ГБ — $700

16/512 ГБ — $745

16/1 ТБ — $845