Смартфони Vivo X300 та X300 Pro оснащені Dimensity 9500 та камерами від Zeiss15.10.25
Vivo офіційно представила серію флагманських смартфонів X300, до якої увійшли дві моделі X300 Pro і X300. Обидва пристрої отримали новий чіп MediaTek Dimensity 9500, вдосконалені камери, великі акумулятори та підтримку швидкого заряджання. Основний акцент виробник робить на мобільну фотографію.
Vivo X300 Pro
Старша модель серії одержала потрійну камеру Zeiss нового покоління. Основний модуль використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-828 (1/1,28″), об’єктив з апертурою f/1.57 та оптичну стабілізацію зображення. Доповнюють його 50-Мп ультраширококутний модуль Samsung JN1 та телефото-камера на основі нового 200-Мп/1 сенсора Samsung. Фронтальна камера в отворі екрану також 50-Мп Samsung JN1.
Дисплей – 6,78″ LTPO 8T з роздільною здатністю 1260×2800, частотою 120 Гц, підтримкою HDR10+ та Dolby Vision. Під екраном вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців.
За продуктивність відповідає Dimensity 9500 у парі з фірмовим чіпом обробки зображень Vivo V3+. Пропонуються версії з 12 або 16 ГБ LPDDR5X RAM та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ UFS 4.0 пам’яті.
Акумулятор ємністю 6510 мА·год підтримує зарядку 90 Вт і бездротову 40 Вт. Смартфон оснащений стереодинаміками, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, USB-C 3.2 Gen 1 та працює на Android 16 з OriginOS 6.
Корпус алюмінієвий, із захистом IP68/IP69, товщиною 7,99 мм та вагою 226 г. Кольори: чорний, коричневий, синій та білий.
Ціни Vivo X300 Pro:
- 12/256 ГБ – $745
- 16/512 ГБ – $845
- 16/1 ТБ – $945
Vivo X300
Більш компактна модель отримала 6,31-дюймовий LTPO 8T-дисплей (1216×2640, 120 Гц) та аналогічний ультразвуковий сканер відбитків.
Основна камера – 200-Мп Samsung HPB (1/1,4″, f/1.68), доповнена 50-Мп телефото-модулем Sony LYT-602 APO (1/1,95″) та 50-Мп “шириком” Samsung JN1. Такий самий сенсор використовується і для передньої камери.
Смартфон також побудований на Dimensity 9500, комплектується до 16 ГБ ОЗУ та до 1 ТБ пам’яті, має акумулятор 6040 мА·год із зарядкою 90 Вт (дротовий) та 40 Вт (бездротовий).
Корпус товщиною 7,95 мм, вага 190 г, кольори: чорний, синій, рожевий та фіолетовий.
Ціни Vivo X300:
- 12/256 ГБ – $620
- 16/256 ГБ – $660
- 12/512 ГБ – $700
- 16/512 ГБ – $745
- 16/1 ТБ – $845
