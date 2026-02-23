Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505

Vivo представила новое поколение смартфонов серии V70. Базовая модель Vivo V70 пришла на смену прошлогоднему V60 и сохранила процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же чип используется в Motorola Edge 70. Устройство оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Характеристики Vivo V70: дисплей, камеры и автономность

Смартфон получил плоский 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2750×1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По сравнению с V60 диагональ стала меньше — ранее она составляла 6,77 дюйма. Производитель сообщает о повышенной яркости: до 1800 нит по всей площади экрана и до 5000 нит в отдельных HDR-зонах. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера на 50 МП размещена в круглом вырезе.

Основная камера тройная. В её состав входит 50-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony LYT-700V с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный телефотомодуль с трёхкратным оптическим зумом и OIS.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Компания заявляет о шестилетнем цикле обновлений программного обеспечения, начиная с Android 16, а также регулярных обновлениях безопасности в течение всего периода поддержки.

Продажи Vivo V70 уже стартовали в Индии по цене от 505 долларов за версию 8/256 ГБ. В дальнейшем модель планируют вывести на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Vivo V70 Elite: старший чип и расширенная конфигурация

Одновременно открыт приём предварительных заказов на Vivo V70 Elite — старшую модель серии. Здесь используется процессор Snapdragon 8s Gen 3, что по уровню производительности сопоставляет устройство с OnePlus Nord 5 и Poco F6. Смартфон предлагается с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ.

V70 Elite также оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера имеет разрешение 32 Мпикс.

Основной модуль камеры состоит из трёх сенсоров. В их числе — 50-мегапиксельный широкоугольный модуль на базе Sony LYT-700V с оптической стабилизацией, телефото на 50 МП с сенсором Sony IMX882 и трёхкратным оптическим зумом с OIS, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Аккумулятор аналогичен базовой версии — 6500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Стоимость Vivo V70 Elite начинается с 570 долларов за конфигурацию 8/256 ГБ и достигает 680 долларов за вариант 12/512 ГБ. Смартфон доступен в цветах Black Red и Sand Beige.