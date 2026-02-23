  

Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505

23.02.26

Vivo V70

 

Vivo представила новое поколение смартфонов серии V70. Базовая модель Vivo V70 пришла на смену прошлогоднему V60 и сохранила процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же чип используется в Motorola Edge 70. Устройство оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

 

Характеристики Vivo V70: дисплей, камеры и автономность

 

Смартфон получил плоский 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2750×1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По сравнению с V60 диагональ стала меньше — ранее она составляла 6,77 дюйма. Производитель сообщает о повышенной яркости: до 1800 нит по всей площади экрана и до 5000 нит в отдельных HDR-зонах. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера на 50 МП размещена в круглом вырезе.

 

Основная камера тройная. В её состав входит 50-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony LYT-700V с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный телефотомодуль с трёхкратным оптическим зумом и OIS.

 

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Компания заявляет о шестилетнем цикле обновлений программного обеспечения, начиная с Android 16, а также регулярных обновлениях безопасности в течение всего периода поддержки.

 

Продажи Vivo V70 уже стартовали в Индии по цене от 505 долларов за версию 8/256 ГБ. В дальнейшем модель планируют вывести на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

 

Vivo V70

 

Vivo V70 Elite: старший чип и расширенная конфигурация

 

Одновременно открыт приём предварительных заказов на Vivo V70 Elite — старшую модель серии. Здесь используется процессор Snapdragon 8s Gen 3, что по уровню производительности сопоставляет устройство с OnePlus Nord 5 и Poco F6. Смартфон предлагается с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ.

 

V70 Elite также оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера имеет разрешение 32 Мпикс.

 

Основной модуль камеры состоит из трёх сенсоров. В их числе — 50-мегапиксельный широкоугольный модуль на базе Sony LYT-700V с оптической стабилизацией, телефото на 50 МП с сенсором Sony IMX882 и трёхкратным оптическим зумом с OIS, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Аккумулятор аналогичен базовой версии — 6500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

 

Стоимость Vivo V70 Elite начинается с 570 долларов за конфигурацию 8/256 ГБ и достигает 680 долларов за вариант 12/512 ГБ. Смартфон доступен в цветах Black Red и Sand Beige.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
908
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
6
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
23.02.26 | 10.04
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505   
Vivo V70

Базовая модель смартфона Vivo V70 пришла на смену прошлогоднему V60 и сохранила процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же чип используется в Motorola Edge 70

23.02.26 | 07.12
Новая версия Google Gemini 3.1 Pro показала прирост на 77% эффективности  
Google Gemini 1.5

Google объявила о запуске модели Gemini 3.1 Pro — обновлённой версии с доработанным базовым интеллектом, рассчитанной на решение сложных задач

23.02.26 | 10.04
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505
23.02.26 | 07.12
Новая версия Google Gemini 3.1 Pro показала прирост на 77% эффективности
22.02.26 | 11.20
Энтузиасты нашли способ как использовать YouTube в качестве облачного хранилища для любых файлов
21.02.26 | 15.19
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
21.02.26 | 10.41
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов
20.02.26 | 19.05
WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента
20.02.26 | 16.30
Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника
20.02.26 | 13.07
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
20.02.26 | 10.09
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
19.02.26 | 16.41
Представлены новые ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 в диагоналях 14 и 16 дюймов
19.02.26 | 13.20
YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы
19.02.26 | 10.09
Meta закрывает сайт Messenger.com. Мессенджер теперь только в Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital распродала все жесткие диски. Запасов 2026 года не осталось