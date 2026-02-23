Смартфони Vivo V70 та V70 Elite отримали 3 камери, 6500 мАг та зарядку 90 Вт за ціною від $505   

Смартфони Vivo V70 та V70 Elite отримали 3 камери, 6500 мАг та зарядку 90 Вт за ціною від $50523.02.26
Vivo представила нове покоління смартфонів серії V70. Базова модель Vivo V70 прийшла на зміну торішньому V60 і зберегла процесор Snapdragon 7 Gen 4 – той же чіп використовується в Motorola Edge 70. Пристрій оснащується 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ.
Характеристики Vivo V70: дисплей, камери та автономність
Смартфон отримав плоский 6,59-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2750х1260 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Порівняно з V60 діагональ поменшала — раніше вона становила 6,77 дюйма. Виробник повідомляє про підвищену яскравість: до 1800 нит по всій площі екрана і до 5000 нит в окремих HDR-зонах. У дисплеї вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців, а передня камера на 50 МП розміщена в круглому вирізі.
Основна камера потрійна. До її складу входить 50-мегапіксельний модуль на базі сенсора Sony LYT-700V з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельна надширококутна камера та 50-мегапіксельний телефотомодуль із триразовим оптичним зумом та OIS.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 6500 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 90 Вт. Компанія заявляє про шестирічний цикл оновлень програмного забезпечення, починаючи з Android 16, а також регулярні оновлення безпеки протягом усього періоду підтримки.
Продаж Vivo V70 вже стартував в Індії за ціною від 505 доларів за версію 8/256 ГБ. Надалі модель планують вивести на ринки Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.
Vivo V70 Elite: старший чіп та розширена конфігурація
Одночасно відкрито прийом попередніх замовлень на Vivo V70 Elite – старшу модель серії. Тут використовується процесор Snapdragon 8s Gen 3, що за рівнем продуктивності зіставляє пристрій із OnePlus Nord 5 та Poco F6. Смартфон пропонується з об’ємом оперативної пам’яті до 12 ГБ стандарту LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 об’ємом до 512 ГБ.
V70 Elite також оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Під екраном розташований ультразвуковий сканер відбитків пальців, фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мпікс.
Основний модуль камери складається із трьох сенсорів. Серед них — 50-мегапіксельний ширококутний модуль на базі Sony LYT-700V з оптичною стабілізацією, телефото на 50 МП із сенсором Sony IMX882 і триразовим оптичним зумом з OIS, а також 8-мегапіксельна надширококутна камера. Акумулятор аналогічний базовій версії – 6500 мА · год з підтримкою 90-ватної зарядки. Корпус отримав захист від води та пилу за стандартом IP69.
Вартість Vivo V70 Elite починається з 570 доларів за конфігурацію 8/256 ГБ та досягає 680 доларів за варіант 12/512 ГБ. Смартфон доступний у кольорах Black Red та Sand Beige.
