Смартфоны OnePlus 15 и Ace 6 оснащены экранами 165 Гц и аккумуляторами под 8000 мАч

Компания OnePlus представила новое поколение своих флагманских смартфонов — OnePlus 15 и OnePlus Ace 6. Мировая премьера ожидается в ноябре. Обе модели получили производительные процессоры Snapdragon, дисплеи с частотой обновления 165 Гц и аккумуляторы увеличенной ёмкости.

OnePlus 15

OnePlus 15 характеризуется обновлённым дизайном: производитель отказался от изгибов по краям и вернулся к полностью плоскому экрану. Вместо прежней 6,82-дюймовой панели с разрешением QHD и частотой 120 Гц теперь используется 6,78-дюймовый дисплей BOE X3 с разрешением FHD+ и частотой 165 Гц. Рамки стали одинаковыми по периметру и заметно тоньше — 1,15 мм, что сделало устройство компактнее по сравнению с предыдущим поколением.

Работу смартфона обеспечивает новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объём оперативной памяти в зависимости от версии составляет 12 либо 16 ГБ, а встроенного хранилища — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Аккумулятор имеет ёмкость 7300 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Камеры устройства теперь используют систему Oppo Lumo Imaging вместо совместного проекта с Hasselblad. Основной модуль сохранил разрешение 50 МП, но получил сенсор меньшего размера — 1/1,56 дюйма вместо прежних 1/1,4 дюйма. Телефото-камера также оснащена сенсором на 50 МП и обеспечивает 3,5-кратное приближение с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, тогда как ранее применялся трёхкратный зум с эквивалентом 73 мм. Третий модуль — 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2.0. Фронтальная камера получила датчик на 32 МП.

Смартфон изначально работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.

OnePlus Ace 6

OnePlus Ace 6 позиционируется как продолжение модели Ace 5 для рынка Китая, при этом не исключается возможность его появления на глобальном рынке под названием OnePlus 15R. В устройстве используется процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Edition, а также 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 165 Гц. Ёмкость аккумулятора здесь ещё больше — 7800 мА·ч.

Основная камера оснащена датчиком на 50 МП, дополнительная — сверхширокоугольная на 8 МП. Фронтальная камера содержит 16-мегапиксельный сенсор. Поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт, однако беспроводная зарядка отсутствует.

Продажи OnePlus 15 через официальный сайт стартуют 28 октября. Компания представит три цветовых решения: Absolute Black, Misty Purple и Sand Dune. Сроки появления OnePlus Ace 6 пока не объявлены.

Стоимость OnePlus 15 зависит от конфигурации памяти. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценивается в 3999 юаней, что эквивалентно примерно 560 долларам США. Вариант с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти предлагается за 4299 юаней или около 600 долларов. Конфигурация 12 ГБ + 512 ГБ будет продаваться за 4599 юаней, что соответствует примерно 640 долларам. Версия 16 ГБ + 512 ГБ обойдётся в 4899 юаней или около 680 долларов. Максимальная конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ оценена в 5399 юаней, то есть приблизительно 750 долларов.