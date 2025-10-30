Смартфони OnePlus 15 та Ace 6 оснащені екранами 165 Гц та акумуляторами 8000 мАг30.10.25
Компанія OnePlus представила нове покоління своїх флагманських смартфонів – OnePlus 15 та OnePlus Ace 6. Світова прем’єра очікується у листопаді. Обидві моделі отримали продуктивні процесори Snapdragon, дисплеї із частотою оновлення 165 Гц та акумулятори збільшеної ємності.
OnePlus 15
OnePlus 15 характеризується оновленим дизайном: виробник відмовився від вигинів по краях та повернувся до повністю плоского екрану. Замість колишньої 6,82-дюймової панелі з роздільною здатністю QHD та частотою 120 Гц тепер використовується 6,78-дюймовий дисплей BOE X3 з роздільною здатністю FHD+ та частотою 165 Гц. Рамки стали однаковими по периметру і помітно тонші – 1,15 мм, що зробило пристрій компактнішим у порівнянні з попереднім поколінням.
Роботу смартфона забезпечує новий чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об’єм оперативної пам’яті в залежності від версії складає 12 або 16 ГБ, а вбудованого сховища – 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Акумулятор має ємність 7300 мА·год, підтримується провідна зарядка потужністю 120 Вт та бездротова зарядка на 50 Вт.
Камери пристрою тепер використовують систему Oppo Lumo Imaging замість спільного проекту із Hasselblad. Основний модуль зберіг дозвіл 50 МП, але отримав сенсор меншого розміру – 1/1,56 дюйми замість колишніх 1/1,4 дюйми. Телефото-камера також оснащена сенсором на 50 МП та забезпечує 3,5-кратне наближення з еквівалентною фокусною відстанню 85 мм, тоді як раніше застосовувався триразовий зум з еквівалентом 73 мм. Третій модуль – 50-мегапіксельна надширококутна камера з фокусною відстанню 16 мм та діафрагмою f/2.0. Фронтальна камера одержала датчик на 32 МП.
Смартфон від початку працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16.
OnePlus Ace 6
OnePlus Ace 6 позиціонується як продовження моделі Ace 5 для ринку Китаю, при цьому не виключається можливість появи на глобальному ринку під назвою OnePlus 15R. У пристрої використовується процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Edition, а також 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою 165 Гц. Місткість акумулятора тут ще більше – 7800 мА · год.
Основна камера оснащена датчиком на 50 МП, додаткова надширококутна на 8 МП. Фронтальна камера містить 16-мегапіксельний детектор. Підтримується провідне заряджання потужністю 120 Вт, проте бездротове заряджання відсутнє.
Продаж OnePlus 15 через офіційний сайт стартує 28 жовтня. Компанія представить три колірні рішення: Absolute Black, Misty Purple та Sand Dune. Терміни появи OnePlus Ace 6 поки що не оголошені.
Вартість OnePlus 15 залежить від конфігурації пам’яті. Версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті оцінюється в 3999 юанів, що еквівалентно приблизно 560 доларів США. Варіант з 16 ГБ оперативної та 256 ГБ пам’яті пропонується за 4299 юанів або близько 600 доларів. Конфігурація 12 ГБ + 512 ГБ продаватиметься за 4599 юанів, що відповідає приблизно 640 доларам. Версія 16 ГБ + 512 ГБ коштуватиме 4899 юанів або близько 680 доларів. Максимальна конфігурація 16 ГБ + 1 ТБ оцінена 5399 юанів, тобто приблизно 750 доларів.
