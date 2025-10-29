Смартфон Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил версию Lamborghini29.10.25
Помимо необычного оформления корпуса, созданного с акцентом на джинсовую текстуру, новый смартфон Redmi из доступной флагманской линейки получил производительный процессор и аккумулятор увеличенной емкости. Вместо второго дисплея, который используется в Xiaomi 17 Pro Max, в этой модели установлен сабвуфер.
Характеристики смартфона Redmi K90 Pro Max
Спереди расположен OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2608 на 1200 пикселей и частотой обновления 120 герц, а также с локальной пиковой яркостью до 3500 нит. Экран покрыт стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass, дополнен вырезом под 32-мегапиксельную переднюю камеру и встроенным трехмерным сканером отпечатков пальцев. Среди ключевых характеристик аппарата Redmi K90 Pro Max также выделяются процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор кремний-углеродного типа емкостью 7560 мАч.
Фотоблок смартфона включает в себя три камеры по 50 мегапикселей каждая. Основной модуль использует сенсор Light Fusion 950 диагональю 1/1,31 дюйма, оснащенный оптической стабилизацией изображения и эквивалентным фокусным расстоянием 23 миллиметра при динамическом диапазоне 13,5 EV. Перископический телеобъектив имеет фокусное расстояние, соответствующее 115 миллиметрам, и обеспечивает пятикратное оптическое увеличение. Третий модуль представляет собой сверхширокоугольную камеру с эквивалентной фокусной длиной 18 миллиметров и углом обзора 102 градуса.
Устройство работает под управлением HyperOS 3, основанным на Android 16, и имеет защиту от влаги по стандарту IP68. Для проводного питания предусмотрена мощность зарядки 100 ватт, поддерживается беспроводное восполнение заряда до 50 ватт и реверсивная зарядка мощностью 22,5 ватта.
Redmi K90 Pro Max оснащен двумя основными динамиками: один находится сверху, рядом с разговорным модулем, второй – в нижней части корпуса рядом с разъемом USB-C. Дополнительно на задней панели у блока камер установлен отдельный сабвуфер. Аудиосистема формата 2.1 настроена при участии профессионалов Bose. Заявлены улучшенное воспроизведение низких частот и подробное звучание.
Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition…
Кроме того, заявлена ограниченная серия Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition, ориентированная на поклонников гоночной тематики и оригинального оформления. Отличия касаются внешнего вида корпуса, наличия фирменного логотипа Lamborghini и расширенного комплекта поставки, включающего защитный чехол и зарядный адаптер, выполненные в стилистике автомобильного бренда. Такой вариант доступен только в конфигурации 16 гигабайт оперативной памяти и один терабайт встроенного накопителя по цене около 770 долларов.
Цвета и цены
Redmi K90 Pro Max доступен в черной и белой версиях с матовой текстурой стекла, а также в исполнении, стилизованном под джинсовую ткань. Стоимость базовой конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами хранилища составляет около 560 долларов, максимальная комплектация с 16 гигабайтами оперативной памяти и терабайтом памяти оценивается примерно в 745 долларов. Вместе с этой моделью был представлен также смартфон Redmi K90, цена которого стартует от 360 долларов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Смартфон Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил версию Lamborghini Redmi смартфон
Redmi K90 Pro Max получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор кремний-углеродного типа емкостью 7560 мАч.
Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI Китай материнская плата разработка
До настоящего момента в Китае, как и по всему миру, применялась прошивка UEFI, являющаяся развитием классического BIOS и разработанная при участии Intel и Microsoft
Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI
Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 и Redmi TV X 98 поддерживают частоту 144 Гц
Игра Fallout 4 Anniversary Edition — переиздание к 10-летию игры
Киевстар достиг капитализации $3 млрд после выхода на Nasdaq
Lenovo анонсировала новый турнир по CS2 среди любителей с призовым фондом 50 000 гривен
Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія
JEDEC разработала новый стандарт оперативной памяти SOCAMM2: LPDDR5X с 9,6 Гбит/с на контакт
Пользователям Windows 11 больше не могут пропустить обновление программ из Microsoft Store
Взлом 183 млн адресов электронной почты — смените пароли
ИИ все чаще формирует индивидуальные цены для покупателей