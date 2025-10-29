Смартфон Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил версию Lamborghini

Помимо необычного оформления корпуса, созданного с акцентом на джинсовую текстуру, новый смартфон Redmi из доступной флагманской линейки получил производительный процессор и аккумулятор увеличенной емкости. Вместо второго дисплея, который используется в Xiaomi 17 Pro Max, в этой модели установлен сабвуфер.

Характеристики смартфона Redmi K90 Pro Max

Спереди расположен OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2608 на 1200 пикселей и частотой обновления 120 герц, а также с локальной пиковой яркостью до 3500 нит. Экран покрыт стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass, дополнен вырезом под 32-мегапиксельную переднюю камеру и встроенным трехмерным сканером отпечатков пальцев. Среди ключевых характеристик аппарата Redmi K90 Pro Max также выделяются процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор кремний-углеродного типа емкостью 7560 мАч.

Фотоблок смартфона включает в себя три камеры по 50 мегапикселей каждая. Основной модуль использует сенсор Light Fusion 950 диагональю 1/1,31 дюйма, оснащенный оптической стабилизацией изображения и эквивалентным фокусным расстоянием 23 миллиметра при динамическом диапазоне 13,5 EV. Перископический телеобъектив имеет фокусное расстояние, соответствующее 115 миллиметрам, и обеспечивает пятикратное оптическое увеличение. Третий модуль представляет собой сверхширокоугольную камеру с эквивалентной фокусной длиной 18 миллиметров и углом обзора 102 градуса.

Устройство работает под управлением HyperOS 3, основанным на Android 16, и имеет защиту от влаги по стандарту IP68. Для проводного питания предусмотрена мощность зарядки 100 ватт, поддерживается беспроводное восполнение заряда до 50 ватт и реверсивная зарядка мощностью 22,5 ватта.

Redmi K90 Pro Max оснащен двумя основными динамиками: один находится сверху, рядом с разговорным модулем, второй – в нижней части корпуса рядом с разъемом USB-C. Дополнительно на задней панели у блока камер установлен отдельный сабвуфер. Аудиосистема формата 2.1 настроена при участии профессионалов Bose. Заявлены улучшенное воспроизведение низких частот и подробное звучание.

Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition…

Кроме того, заявлена ​​ограниченная серия Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition, ориентированная на поклонников гоночной тематики и оригинального оформления. Отличия касаются внешнего вида корпуса, наличия фирменного логотипа Lamborghini и расширенного комплекта поставки, включающего защитный чехол и зарядный адаптер, выполненные в стилистике автомобильного бренда. Такой вариант доступен только в конфигурации 16 гигабайт оперативной памяти и один терабайт встроенного накопителя по цене около 770 долларов.

Цвета и цены

Redmi K90 Pro Max доступен в черной и белой версиях с матовой текстурой стекла, а также в исполнении, стилизованном под джинсовую ткань. Стоимость базовой конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами хранилища составляет около 560 долларов, максимальная комплектация с 16 гигабайтами оперативной памяти и терабайтом памяти оценивается примерно в 745 долларов. Вместе с этой моделью был представлен также смартфон Redmi K90, цена которого стартует от 360 долларов.