Смартфон Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав версію Lamborghini29.10.25
Крім незвичайного оформлення корпусу, створеного з акцентом на джинсову текстуру, новий смартфон Redmi із доступної флагманської лінійки отримав продуктивний процесор та акумулятор збільшеної ємності. Замість другого дисплея Xiaomi 17 Pro Max у цій моделі встановлено сабвуфер.
Характеристики смартфона Redmi K90 Pro Max
Спереду розташований OLED-дисплей діагоналлю 6,9 дюйми з роздільною здатністю 2608 на 1200 пікселів і частотою оновлення 120 герц, а також з локальною яскравістю яскравості до 3500 нит. Екран покритий склом Xiaomi Dragon Crystal Glass, доповнений вирізом під 32-мегапіксельну передню камеру та вбудованим тривимірним сканером відбитків пальців. Серед ключових характеристик апарату Redmi K90 Pro Max також виділяються процесори Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор кремній-вуглецевого типу ємністю 7560 мАг.
Фотоблок смартфона включає три камери по 50 мегапікселів кожна. Основний модуль використовує сенсор Light Fusion 950 діагоналлю 1/1,31 дюйма, оснащений оптичною стабілізацією зображення та еквівалентною фокусною відстанню 23 міліметри при динамічному діапазоні 13,5 EV. Перископічний телеоб’єктив має фокусну відстань, що відповідає 115 міліметрів, та забезпечує п’ятикратне оптичне збільшення. Третій модуль є надширококутною камерою з еквівалентною фокусною довжиною 18 міліметрів і кутом огляду 102 градуси.
Пристрій працює під керуванням HyperOS 3, заснованим на Android 16, та має захист від вологи за стандартом IP68. Для проводового живлення передбачена потужність зарядки 100 ват, підтримується бездротове заповнення заряду до 50 ват і реверсивна зарядка потужністю 22,5 ват.
Redmi K90 Pro Max оснащений двома основними динаміками: один знаходиться зверху, поряд із розмовним модулем, другий – у нижній частині корпусу поряд із роз’ємом USB-C. Додатково на задній панелі блоку камер встановлений окремий сабвуфер. Аудіосистема формату 2.1 налаштована за участю спеціалістів Bose. Заявлено покращене відтворення низьких частот та докладне звучання.
Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition…
Крім того, заявлена обмежена серія Redmi K90 Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition, орієнтована на шанувальників гоночної тематики та оригінального оформлення. Відмінності стосуються зовнішнього вигляду корпусу, наявності фірмового логотипу Lamborghini та розширеного комплекту поставки, що включає захисний чохол та зарядний адаптер, виконані у стилістиці автомобільного бренду. Такий варіант доступний лише у конфігурації 16 гігабайт оперативної пам’яті та один терабайт вбудованого накопичувача за ціною близько 770 доларів.
Кольори та ціни
Redmi K90 Pro Max доступний у чорній та білій версіях з матовою текстурою скла, а також у виконанні, стилізованому під джинсову тканину. Вартість базової конфігурації з 12 гігабайтами оперативної пам’яті та 256 гігабайтами сховища становить близько 560 доларів, максимальна комплектація з 16 гігабайтами оперативної пам’яті та терабайтом пам’яті оцінюється приблизно у 745 доларів. Разом із цією моделлю було представлено також смартфон Redmi K90, ціна якого стартує від 360 доларів.
