Смартфон Redmi 15 5G оснащен аккумулятором 7000 мАч и Snapdragon 6s Gen 3

Redmi, дочерний бренд Xiaomi, официально представил в Индии новый смартфон Redmi 15 5G. Модель ориентирована на пользователей, которым важны автономность и стабильная производительность в пределах бюджетного сегмента.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии, дисплей с частотой обновления 144 Гц и процессор Snapdragon 6s Gen 3 с поддержкой 5G. Стартовая цена составит около 180 долларов за версию 6/128 ГБ, продажи начнутся 28 августа.

Смартфон Redmi 15 5G оснащён 6,9-дюймовым FHD+ LCD-экраном с частотой отклика сенсора 288 Гц, яркостью до 850 нит и поддержкой Wet Touch 2.0. Аппаратная платформа построена на чипсете Snapdragon 6s Gen 3 с графикой Adreno 619, в зависимости от версии доступно 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения за счёт виртуальной RAM ещё на 8 ГБ, а также 128–256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с поддержкой карт microSD до 1 ТБ.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и обратную зарядку до 18 Вт. Основная камера включает 50-Мп сенсор и дополнительный модуль, фронтальная камера — 8 Мпикс.

Смартфон работает на базе HyperOS 2 (Android 15) и будет получать два года обновлений системы и четыре года обновлений безопасности.

Дополнительно предусмотрены ИК-порт, боковой сканер отпечатков пальцев, защита корпуса по стандарту IP64 и поддержка Dolby-аудио. Габариты устройства составляют 168,5×80,5×8,4 мм при массе 217 г.