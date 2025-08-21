Смартфон Redmi 15 5G оснащений акумулятором 7000 мАг та Snapdragon 6s Gen 321.08.25
Redmi, дочірній бренд Xiaomi, офіційно представив новий смартфон Redmi 15 5G в Індії. Модель орієнтована на користувачів, яким важливі автономність та стабільна продуктивність у межах бюджетного сегменту.
Пристрій отримав акумулятор ємністю 7000 мА·год на основі кремній-вуглецевої технології, дисплей із частотою оновлення 144 Гц та процесор Snapdragon 6s Gen 3 з підтримкою 5G. Стартова ціна складе близько 180 доларів за версію 6/128 ГБ, продаж розпочнеться 28 серпня.
Смартфон Redmi 15 5G оснащений 6,9-дюймовим FHD+ LCD-екраном із частотою відгуку сенсора 288 Гц, яскравістю до 850 ніт та підтримкою Wet Touch 2.0. Апаратна платформа побудована на чіпсеті Snapdragon 6s Gen 3 з графікою Adreno 619, залежно від версії доступно 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширення за рахунок віртуальної RAM ще на 8 ГБ, а також 128-256 ГБ вбудованої пам’яті U1 2.
Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт і зворотне заряджання до 18 Вт. Основна камера включає 50-Мп сенсор та додатковий модуль, фронтальна камера – 8 Мпікс.
Смартфон працює на базі HyperOS 2 (Android 15) і отримуватиме два роки оновлень системи та чотири роки оновлень безпеки.
Додатково передбачені ІЧ-порт, бічний сканер відбитків пальців, захист корпусу за стандартом IP64 та підтримка Dolby-аудіо. Габарити пристрою становлять 168,5 80,5 8,4 мм при масі 217 р.
