   

Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi имитирует стиль съемки классических камер Leica M3 и M9

06.03.26

Leica Leitzphone

 

Компания вывела на европейский рынок смартфон Leica Leitz Phone — ранее устройство было доступно ограниченно в Азии. Модель позиционируется как флагман с акцентом на мобильную фотографию и механические элементы управления.

 

Фактически это глобальная версия китайского эксклюзива, но с изменениями для европейского рынка, включая сокращенную емкость аккумулятора.

 

Камера и механическое кольцо управления

 

Основной акцент сделан на камере. Смартфон оснащен дюймовым сенсором на 50 Мп и дополнительным 200-мегапиксельным телеобъективом с переменным фокусным расстоянием 75–100 мм.

 

Ключевая особенность — физическое кольцо Leica Camera Ring вокруг блока камер. Оно вращается и позволяет вручную управлять зумом и экспозицией. Производитель делает ставку на тактильный контроль, который имитирует работу с классической фототехникой.

 

В программной части реализованы профили съемки, стилизованные под камеры Leica M3 и Leica M9.

 

Производительность и экран

 

Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, встроенного хранилища — 1 ТБ. Поддерживается съемка в RAW без ограничений по объему памяти.

 

OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма заявлен с пиковой яркостью до 3500 кд/м². Производитель также указывает на наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, защиту корпуса по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

 

Версия для Европы: меньше батарея, та же цена

 

Европейская модификация получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч вместо 6800 мА·ч у китайской версии. При этом сохранена проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная до 50 Вт.

 

Розничная цена в Европе составляет 2000 евро. Дополнительно предлагается аксессуар Photography Kit Pro — рукоятка с дополнительным аккумулятором на 2000 мА·ч стоимостью 200 евро.

 

На фоне этой модели другие производители продолжают искать способы удешевления экранов и компонентов. В частности, компания TCL CSOT развивает технологии печати дисплеев вместо традиционного напыления, что потенциально может изменить структуру затрат в сегменте OLED-панелей.


