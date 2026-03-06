Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi имитирует стиль съемки классических камер Leica M3 и M9    

Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi имитирует стиль съемки классических камер Leica M3 и M906.03.26
Компания вывела на европейский рынок смартфон Leica Leitz Phone — ранее устройство было доступно ограниченно в Азии. Модель позиционируется как флагман с акцентом на мобильную фотографию и механические элементы управления.
Фактически это глобальная версия китайского эксклюзива, но с изменениями для европейского рынка, включая сокращенную емкость аккумулятора.
Камера и механическое кольцо управления
Основной акцент сделан на камере. Смартфон оснащен дюймовым сенсором на 50 Мп и дополнительным 200-мегапиксельным телеобъективом с переменным фокусным расстоянием 75–100 мм.
Ключевая особенность — физическое кольцо Leica Camera Ring вокруг блока камер. Оно вращается и позволяет вручную управлять зумом и экспозицией. Производитель делает ставку на тактильный контроль, который имитирует работу с классической фототехникой.
В программной части реализованы профили съемки, стилизованные под камеры Leica M3 и Leica M9.
Производительность и экран
Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, встроенного хранилища — 1 ТБ. Поддерживается съемка в RAW без ограничений по объему памяти.
OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма заявлен с пиковой яркостью до 3500 кд/м². Производитель также указывает на наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, защиту корпуса по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.
Версия для Европы: меньше батарея, та же цена
Европейская модификация получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч вместо 6800 мА·ч у китайской версии. При этом сохранена проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная до 50 Вт.
Розничная цена в Европе составляет 2000 евро. Дополнительно предлагается аксессуар Photography Kit Pro — рукоятка с дополнительным аккумулятором на 2000 мА·ч стоимостью 200 евро.
На фоне этой модели другие производители продолжают искать способы удешевления экранов и компонентов. В частности, компания TCL CSOT развивает технологии печати дисплеев вместо традиционного напыления, что потенциально может изменить структуру затрат в сегменте OLED-панелей.
