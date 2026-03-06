Смартфон Leica Leitz Phone від Xiaomi імітує стиль зйомки класичних камер Leica M3 та M9

Компанія вивела на європейський ринок смартфон Leica Leitz Phone – раніше пристрій був доступний обмежено в Азії. Модель позиціонується як флагман з акцентом на мобільну фотографію та механічні елементи керування.

Фактично це глобальна версія китайського ексклюзиву, але із змінами для європейського ринку, включаючи скорочену ємність акумулятора.

Камера та механічне кільце керування

Основний акцент зроблено на камері. Смартфон оснащений дюймовим сенсором на 50 Мп та додатковим 200-мегапіксельним телеоб’єктивом зі змінною фокусною відстанню 75–100 мм.

Ключова особливість – фізичне кільце Leica Camera Ring навколо блоку камер. Воно обертається і дозволяє вручну керувати зумом та експозицією. Виробник робить ставку на тактильний контроль, який імітує роботу із класичною фототехнікою.

У програмній частині реалізовані профілі зйомки, стилізовані під камери Leica M3 та Leica M9.

Продуктивність та екран

Апаратна платформа – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об’єм оперативної пам’яті складає 16 ГБ, вбудованого сховища – 1 ТБ. Підтримується зйомка в RAW без обмежень обсягу пам’яті.

OLED-дисплей діагоналлю 6,9 дюйми заявлений з піковою яскравістю до 3500 кд/м². Виробник також вказує на наявність ультразвукового сканера відбитків пальців, захист корпусу за стандартом IP68 та стереодинаміки з підтримкою Dolby

Версія для Європи: менша батарея, та сама ціна

Європейська модифікація отримала акумулятор ємністю 6000 мАг замість 6800 мАч у китайської версії. При цьому збережено провідну зарядку потужністю 90 Вт і бездротову до 50 Вт.

Роздрібна ціна у Європі становить 2000 євро. Додатково пропонується аксесуар Photography Kit Pro – рукоятка з додатковим акумулятором на 2000 мА·год вартістю 200 євро.

На тлі цієї моделі інші виробники продовжують шукати способи здешевлення екранів та компонентів. Зокрема, компанія TCL CSOT розвиває технології друку дисплеїв замість традиційного напилення, що потенційно може змінити структуру витрат у сегменті OLED.