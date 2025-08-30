Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ30.08.25
Компания HMD Global анонсировала смартфон под названием HMD Fuse, главной особенностью которого стала встроенная система фильтрации контента, ориентированная на защиту детей от нежелательных материалов.
В HMD Fuse используется технология HarmBlock+, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта. Разработка велась совместно с компанией SafeToNet. Решение работает на уровне операционной системы и не зависит от сторонних приложений. HarmBlock+ ограничивает доступ к материалам сексуального характера, включая фото, видео и прямые трансляции, а также препятствует созданию и отправке изображений с обнажением. Для пользователей эта функция доступна по подписке стоимостью 33 фунта стерлингов в месяц.
Что касается технической стороны, HMD Fuse оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа представлена процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Объём оперативной памяти составляет 6 гигабайт, встроенное хранилище рассчитано на 128 гигабайт.
Основная камера получила модуль с разрешением 108 мегапикселей, фронтальная камера на 50 мегапикселей поддерживает автофокус. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. В качестве программной платформы используется Android 15.
Смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, оснащён сканером отпечатков пальцев, поддерживает Bluetooth 5.1 и оборудован классическим разъёмом для наушников на 3,5 мм.
