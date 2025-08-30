Смартфон HMD Fuse має режим захисту дітей від шкідливого контенту на базі ШІ

Компанія HMD Global анонсувала смартфон з назвою HMD Fuse, головною особливістю якого стала вбудована система фільтрації контенту, орієнтована на захист дітей від небажаних матеріалів.

У HMD Fuse використовується технологія HarmBlock+, заснована на алгоритмах штучного інтелекту. Розробка велася разом із компанією SafeToNet. Рішення працює на рівні операційної системи та не залежить від сторонніх додатків. HarmBlock+ обмежує доступ до матеріалів сексуального характеру, включаючи фото, відео та прямі трансляції, а також перешкоджає створенню та надсиланню зображень з оголенням. Для користувачів ця функція доступна за передплатою вартістю 33 фунти стерлінгів на місяць.

Що стосується технічної сторони, HMD Fuse оснащений 6,56-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Апаратна основа представлена ​​процесором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Об’єм оперативної пам’яті складає 6 гігабайт, вбудоване сховище розраховане на 128 гігабайт.

Основна камера отримала модуль з роздільною здатністю 108 мегапікселів, фронтальна камера на 50 мегапікселів підтримує автофокус. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА · год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Як програмна платформа використовується Android 15.

Смартфон має захист від пилу та бризок за стандартом IP54, оснащений сканером відбитків пальців, підтримує Bluetooth 5.1 та обладнаний класичним роз’ємом для навушників на 3,5 мм.