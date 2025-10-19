Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold загорелся в тесте на прочность у JerryRigEverything

Блогер Зак из канала JerryRigEverything был шокирован во время очередного теста прочности: складывающийся Google Pixel 10 Pro Fold загорелся прямо у него в руках, когда он попытался согнуть устройство. По словам Зaка, такого он не видел за все 10 лет тестов смартфонов.

Как видно на видео, пожар начался не из-за удара или нагревания, а именно в момент физического сгибания. Это может свидетельствовать о потенциальной опасности конструкции, поэтому носить такой телефон в кармане или случайно сесть на него может быть рискованно. В ходе осмотра блоггер также отметил структурный недостаток, который компания Google, похоже, игнорирует уже несколько поколений подряд. Зак даже процитировал Генри Форда: «Единственная настоящая ошибка – это та, из которой не сделаны выводы».

Во время отдельного теста на огнестойкость он поднес зажигалку к экрану – и хотя на этот раз пластик не расплавился, через 15 секунд нагрев пиксели позеленели и перестали работать. Ранее экраны Pixel выдерживали подобный тест без видимых повреждений.

Блогер также снова обратил внимание на слабое место конструкции – антенные линии, которые проходят вдоль корпуса и делают смартфон уязвимым к механическим повреждениям. Именно из-за них, по его мнению, Pixel 10 Pro Fold повторяет ошибки предшественников.

Иронически, но Google позиционирует эту модель как самый «прочный складной смартфон» в своей истории. Зак категорически не согласился:

Во время сгибания корпус быстро начал дымить и шипеть, словно закипает, после чего устройство загорелось. В студии сработала пожарная сигнализация. Впоследствии блоггер продемонстрировал обгоревший аккумулятор и показал, как он разорвался изнутри.

JerryRigEverything традиционно проводит экстремальные испытания, далекие от обычных условий использования, но случай из Pixel 10 Pro Fold вызвал серьезные вопросы безопасности и конструкционной надежности новой модели Google — особенно если ее рассматривают для ежедневного пользования или передачи детям.