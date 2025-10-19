Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold загорелся в тесте на прочность у JerryRigEverything19.10.25
Блогер Зак из канала JerryRigEverything был шокирован во время очередного теста прочности: складывающийся Google Pixel 10 Pro Fold загорелся прямо у него в руках, когда он попытался согнуть устройство. По словам Зaка, такого он не видел за все 10 лет тестов смартфонов.
Как видно на видео, пожар начался не из-за удара или нагревания, а именно в момент физического сгибания. Это может свидетельствовать о потенциальной опасности конструкции, поэтому носить такой телефон в кармане или случайно сесть на него может быть рискованно. В ходе осмотра блоггер также отметил структурный недостаток, который компания Google, похоже, игнорирует уже несколько поколений подряд. Зак даже процитировал Генри Форда: «Единственная настоящая ошибка – это та, из которой не сделаны выводы».
Во время отдельного теста на огнестойкость он поднес зажигалку к экрану – и хотя на этот раз пластик не расплавился, через 15 секунд нагрев пиксели позеленели и перестали работать. Ранее экраны Pixel выдерживали подобный тест без видимых повреждений.
Блогер также снова обратил внимание на слабое место конструкции – антенные линии, которые проходят вдоль корпуса и делают смартфон уязвимым к механическим повреждениям. Именно из-за них, по его мнению, Pixel 10 Pro Fold повторяет ошибки предшественников.
Иронически, но Google позиционирует эту модель как самый «прочный складной смартфон» в своей истории. Зак категорически не согласился:
Во время сгибания корпус быстро начал дымить и шипеть, словно закипает, после чего устройство загорелось. В студии сработала пожарная сигнализация. Впоследствии блоггер продемонстрировал обгоревший аккумулятор и показал, как он разорвался изнутри.
JerryRigEverything традиционно проводит экстремальные испытания, далекие от обычных условий использования, но случай из Pixel 10 Pro Fold вызвал серьезные вопросы безопасности и конструкционной надежности новой модели Google — особенно если ее рассматривают для ежедневного пользования или передачи детям.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold загорелся в тесте на прочность у JerryRigEverything Google ремонт смартфон
Google Pixel 10 Pro Fold загорелся прямо у него в руках, когда он попытался согнуть устройство. По словам Зaка, такого он не видел за все 10 лет тестов смартфонов.
Разработчик Switchblade показал новый дрон с автоматическим распознаванием целей беспилотники война
Американская компания AeroVironment, известная производством ударных дронов Switchblade 300 и Switchblade 600, представила новый беспилотник VAPOR Compact Long Endurance
Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold загорелся в тесте на прочность у JerryRigEverything
TP-Link уже протестировала первый прототип устройства с Wi-Fi 8
Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU7
Бесплатный VPN появился в браузере Mozilla Firefox
Восстановить аккаунт Google можно будет с помощью друзей
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500
Toyota представила новую мультимедийную систему
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же