Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold спалахнув в тесті на міцність у JerryRigEverything19.10.25
Блогер Зак з каналу JerryRigEverything був шокований під час чергового тесту міцності: Google Pixel 10 Pro Fold, що складається, загорівся прямо в нього в руках, коли він спробував зігнути пристрій. За словами Зaка, такого він не бачив за всі 10 років тестів смартфонів.
Як видно на відео, пожежа почалася не через удар чи нагрівання, а саме в момент фізичного згинання. Це може свідчити про потенційну небезпеку конструкції, тому носити телефон у кишені або випадково сісти на нього може бути ризиковано. Під час огляду блогер також наголосив на структурній недолікі, яку компанія Google, схоже, ігнорує вже кілька поколінь поспіль. Зак навіть процитував Генрі Форда: «Єдина справжня помилка – це та, з якої не зроблено висновків».
Під час окремого тесту на вогнестійкість він підніс запальничку до екрану – і хоча цього разу пластик не розплавився, через 15 секунд нагрівання пікселів позеленіло і перестало працювати. Раніше екрани Pixel витримували такий тест без видимих пошкоджень.
Блогер також знову звернув увагу на слабке місце конструкції – антенні лінії, які проходять уздовж корпусу та роблять смартфон уразливим до механічних пошкоджень. Саме через них, на його думку, Pixel 10 Pro Fold повторює помилки попередників.
Іронічно, але Google позиціонує цю модель як «міцний складний смартфон» у своїй історії. Зак категорично не погодився:
Під час згинання корпус швидко почав диміти і шипіти, наче закипає, після чого пристрій спалахнув. У студії спрацювала пожежна сигналізація. Згодом блогер продемонстрував обгорілий акумулятор і показав, як він розірвався зсередини.
JerryRigEverything традиційно проводить екстремальні випробування, далекі від звичайних умов використання, але випадок із Pixel 10 Pro Fold викликав серйозні питання безпеки та конструкційної надійності нової моделі Google – особливо якщо її розглядають для щоденного користування чи передачі дітям.
