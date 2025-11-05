Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280

Компания Bigme представила свой новый смартфон HiBreak S, который отличается дисплеем на электронных чернилах (E Ink). Модель доступна в двух вариантах — с монохромным экраном и цветной панелью Kaleido 3, и позиционируется как устройство для тех, кто ценит глаза во время чтения и работы с текстом.

Смартфон Bigme HiBreak S оснащен 5,84-дюймовым дисплеем E Ink с частотой обновления 24 Гц. Экран поддерживает регулировку цветовой температуры на 36 уровней, что позволяет настроить подсветку под любые условия освещения. Монохромная версия имеет разрешение 1440×720 пикселей, а цветная Kaleido 3 — 480×240 пикселей, что типично для такого типа панелей. Видео и игры на таких экранах выглядят скромно, но для чтения, заметок или просмотра соцсетей они идеально подходят.

Bigme HiBreak S – это не ридер, а полноценный смартфон с поддержкой 4G LTE и двух SIM-карт. Внутри работает восьмиядерный процессор, дополняющий 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Для тех, кому этого мало, предусмотрен слот для карт памяти до 1 ТВ.

Камеры в устройстве базовые, но достаточные для повседневных задач – 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная. Питание обеспечивает аккумулятор на 3300 мАч, который, учитывая низкое энергопотребление E Ink-дисплея, должно обеспечить длительное время работы без подзарядки.

HiBreak S работает на Android 14 и имеет полный доступ к Google Play, поэтому пользователи могут устанавливать любые приложения без ограничений. Смартфон доступен в черном и белом цветах, а его цена составляет $249 за монохромную модель и $279 за цветную Kaleido 3.

Таким образом, Bigme HiBreak S сочетает функциональность современного Android-смартфона с комфортом чтения на «бумажном» экране. Это устройство для тех, кто хочет оставаться онлайн, но хочет минимизировать нагрузку на зрение.