Смартфон Bigme HiBreak S з E Ink екраном коштує $280

Компанія Bigme представила свій новий смартфон HiBreak S, який відрізняється дисплеєм на електронному чорнилі (E Ink). Модель доступна у двох варіантах – з монохромним екраном та кольоровою панеллю Kaleido 3, і позиціонується як пристрій для тих, хто цінує очі під час читання та роботи з текстом.

Смартфон Bigme HiBreak S оснащений 5,84-дюймовим дисплеєм E Ink із частотою оновлення 24 Гц. Екран підтримує налаштування колірної температури на 36 рівнів, що дозволяє налаштувати підсвічування під будь-які умови освітлення. Монохромна версія має роздільну здатність 1440х720 пікселів, а кольорова Kaleido 3 – 480х240 пікселів, що типово для такого типу панелей. Відео та ігри на таких екранах виглядають скромно, але для читання, нотаток або перегляду соцмереж вони ідеально підходять.

Bigme HiBreak S – це не рідер, а повноцінний смартфон із підтримкою 4G LTE та двох SIM-карт. Всередині працює восьмиядерний процесор, що доповнює 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Для тих, кому цього мало, передбачено слот для карток пам’яті до 1 ТБ.

Камери у пристрої базові, але достатні для повсякденних завдань – 13 Мп основна та 5 Мп фронтальна. Живлення забезпечує акумулятор на 3300 мАг, який, враховуючи низьке енергоспоживання E-Ink-дисплея, має забезпечити тривалий час роботи без підзарядки.

HiBreak S працює на Android 14 і має повний доступ до Google Play, тому користувачі можуть встановлювати будь-які програми без обмежень. Смартфон доступний у чорному та білому кольорах, а його ціна становить $249 за монохромну модель та $279 за кольорову Kaleido 3.

Таким чином, Bigme HiBreak S поєднує функціональність сучасного Android-смартфону із комфортом читання на “паперовому” екрані. Це пристрій для тих, хто хоче залишатись онлайн, але хоче мінімізувати навантаження на зір.