 

Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль

07.02.26

Skoda Karoq 2022

 

В 2025 году Škoda Auto произвела 1 065 000 автомобилей по всему миру — на 15% больше, чем годом ранее, и это лучший результат бренда за последние шесть лет.

 

Основной завод в Млада-Болеславе выпустил 605 600 машин, а также собрал более 329 000 батарейных систем для электромобилей и плагин-гибридов Škoda и других моделей Volkswagen Group.

 

Всего компания также произвела более 1 030 000 трансмиссий и свыше 500 000 двигателей. В сегменте электромобилей с января 2025 года было выпущено 112 500 компактных кроссоверов Elroq, а производство более крупного Enyaq достигло около 77 000 единиц.

 

Škoda подчёркивает, что завод в Млада-Болеславе остаётся единственным в группе Volkswagen, где на одной производственной линии собирают автомобили с ДВС и полностью электрические модели.

 

Карта производства автомобилей Skoda в 2025 году

 

«Впервые за шесть лет мы превысили рубеж в 1 000 000 произведённых автомобилей Škoda, — заявил член правления по производству и логистике Андреас Дик (Andreas Dick). — Это большое достижение и результат слаженной работы наших производственных команд».

 

Завод в Квасинах увеличил объём производства до 301 500 автомобилей против 248 000 годом ранее. Производство в Индии удвоилось до 73 800 машин благодаря запуску нового кроссовера Kylaq. Кроме того, Škoda открыла новый завод во Вьетнаме совместно с Thanh Cong Group, где было собрано 2 500 автомобилей Slavia и Kushaq из комплектов, поставленных из Индии.


