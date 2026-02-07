Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль  

Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль07.02.26
В 2025 году Škoda Auto произвела 1 065 000 автомобилей по всему миру — на 15% больше, чем годом ранее, и это лучший результат бренда за последние шесть лет.
Основной завод в Млада-Болеславе выпустил 605 600 машин, а также собрал более 329 000 батарейных систем для электромобилей и плагин-гибридов Škoda и других моделей Volkswagen Group.
Всего компания также произвела более 1 030 000 трансмиссий и свыше 500 000 двигателей. В сегменте электромобилей с января 2025 года было выпущено 112 500 компактных кроссоверов Elroq, а производство более крупного Enyaq достигло около 77 000 единиц.
Škoda подчёркивает, что завод в Млада-Болеславе остаётся единственным в группе Volkswagen, где на одной производственной линии собирают автомобили с ДВС и полностью электрические модели.
Карта производства автомобилей Skoda в 2025 году
«Впервые за шесть лет мы превысили рубеж в 1 000 000 произведённых автомобилей Škoda, — заявил член правления по производству и логистике Андреас Дик (Andreas Dick). — Это большое достижение и результат слаженной работы наших производственных команд».
Завод в Квасинах увеличил объём производства до 301 500 автомобилей против 248 000 годом ранее. Производство в Индии удвоилось до 73 800 машин благодаря запуску нового кроссовера Kylaq. Кроме того, Škoda открыла новый завод во Вьетнаме совместно с Thanh Cong Group, где было собрано 2 500 автомобилей Slavia и Kushaq из комплектов, поставленных из Индии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль автомобиль статистика
Škoda подчёркивает, что завод в Млада-Болеславе остаётся единственным в группе Volkswagen, где на одной производственной линии собирают автомобили с ДВС и полностью электрические модели.
Искусственному интеллекту доверили управлять марсоходом Perseverance искусственный интеллект космос
Из-за большой задержки прохождения сигнала от Земли до Марса, которая составляет от 3 до 22 минут в зависимости от взаимного расположения планет на орбите, прямое управление марсоходами с помощью джойстика невозможно
Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль
Искусственному интеллекту доверили управлять марсоходом Perseverance
Baseus выпустила 200 Вт павербанк для ноутбуков
Xiaomi G34WQi 2026 — новый игровой 34-дюймовый монитор 180 Гц
Asus ROG Kithara — игровые наушники с Hi-Fi
Продажи Grand Theft Auto 5 превысили 225 млн
Anker Solix C2000 Gen 2 — новая зарядная станция на 2048 Вт·час, заряжается полностью за 1 час
Anker Solix C2000 Gen 2 – новая зарядная станция на 2048 Вт·ч, полностью заряжается за 1 час
Все дроны в Украине нужно будет регистрировать
Microsoft снова переделала меню Пуск в Windows 11
Для получения Дія.Підпису нужен будет паспорт с NFC чипом