Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль

У 2025 році Škoda Auto виробила 1065000 автомобілів по всьому світу – на 15% більше, ніж роком раніше, і це найкращий результат бренду за останні шість років.

Основний завод у Млада-Болеславі випустив 605 600 машин, а також зібрав понад 329 000 батарей для електромобілів і плагін-гібридів Škoda та інших моделей Volkswagen Group.

Усього компанія також виробила понад 1 030 000 трансмісій та понад 500 000 двигунів. У сегменті електромобілів з січня 2025 року було випущено 112 500 компактних кросоверів Elroq, а виробництво більшого Enyaq досягло близько 77 000 одиниць.

Škoda підкреслює, що завод у Млада-Болеславі залишається єдиним у групі Volkswagen, де на одній виробничій лінії збирають автомобілі з ДВС та повністю електричні моделі.

Карта виробництва автомобілів Skoda у 2025 році

«Вперше за шість років ми перевищили рубіж в 1 000 000 вироблених автомобілів Škoda, – заявив член правління з виробництва та логістики Андреас Дік (Andreas Dick). — Це велике досягнення та результат злагодженої роботи наших виробничих команд».

Завод у Квасінах збільшив обсяги виробництва до 301 500 автомобілів проти 248 000 роком раніше. Виробництво в Індії подвоїлося до 73800 машин завдяки запуску нового кросовера Kylaq. Крім того, Škoda відкрила новий завод у В’єтнамі спільно з Thanh Cong Group, де було зібрано 2500 автомобілів Slavia та Kushaq з комплектів, поставлених з Індії.