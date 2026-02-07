Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль  

Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль07.02.26
У 2025 році Škoda Auto виробила 1065000 автомобілів по всьому світу – на 15% більше, ніж роком раніше, і це найкращий результат бренду за останні шість років.
Основний завод у Млада-Болеславі випустив 605 600 машин, а також зібрав понад 329 000 батарей для електромобілів і плагін-гібридів Škoda та інших моделей Volkswagen Group.
Усього компанія також виробила понад 1 030 000 трансмісій та понад 500 000 двигунів. У сегменті електромобілів з січня 2025 року було випущено 112 500 компактних кросоверів Elroq, а виробництво більшого Enyaq досягло близько 77 000 одиниць.
Škoda підкреслює, що завод у Млада-Болеславі залишається єдиним у групі Volkswagen, де на одній виробничій лінії збирають автомобілі з ДВС та повністю електричні моделі.
Карта виробництва автомобілів Skoda у 2025 році
«Вперше за шість років ми перевищили рубіж в 1 000 000 вироблених автомобілів Škoda, – заявив член правління з виробництва та логістики Андреас Дік (Andreas Dick). — Це велике досягнення та результат злагодженої роботи наших виробничих команд».
Завод у Квасінах збільшив обсяги виробництва до 301 500 автомобілів проти 248 000 роком раніше. Виробництво в Індії подвоїлося до 73800 машин завдяки запуску нового кросовера Kylaq. Крім того, Škoda відкрила новий завод у В’єтнамі спільно з Thanh Cong Group, де було зібрано 2500 автомобілів Slavia та Kushaq з комплектів, поставлених з Індії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль автомобіль статистика
Škoda підкреслює, що завод у Млада-Болеславі залишається єдиним у групі Volkswagen, де на одній виробничій лінії збирають автомобілі з ДВС та повністю електричні моделі.
Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance космос штучний інтелект
Через велику затримку проходження сигналу від Землі до Марса, яка становить від 3 до 22 хвилин в залежності від взаємного розташування планет на орбіті, пряме управління марсоходами за допомогою джойстика неможливо
Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль
Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance
Baseus випустила 200 Вт павербанк для ноутбуків
Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц
Asus ROG Kithara – ігрові навушники з Hi-Fi
Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн
Ноутбук Dell у світі дедлайнів: чому автономність важлива
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця