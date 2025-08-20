Скидки на смартфоны: снова в школу с POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S20.08.25
Компания Xiaomi анонсировала скидки при покупке трех моделей смартфонов: POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S. Акция приурочення к Back to school включает ряд скидок на комплектации памяти этих моделей.
POCO C61
Характеристики POCO C61
Xiaomi представила свой новый доступный смартфон Poco C61. Устройство оснащено 6,71-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36, сопровождаемом 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.
Кроме того, новинка имеет двойную основную камеру с главным датчиком на 8 Мпикс, а также фронтальную камеру на 5 МП. Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт обеспечивает долгое время работы устройства. Смартфон также оснащен портом USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм и боковым сканером отпечатков пальцев.
Купить POCO C61
Скидка на версию 4+128 ГБ составляет $3.
Версия 3+64 ГБ стоит $40, а версия на 4+128 ГБ — $51
Xiaomi 14
Redmi Note 14S NFC
В основе аппарата – процессор MediaTek Helio G99, в паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Предусмотрен слот для microSD. Дисплей – 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.
Основная камера включает в себя три сенсора: 200 МП Samsung HP3 с оптической стабилизацией, широкоугольный модуль на 8 МП и макро на 2 МП. Аккумулятор имеет стандартную емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Также предусмотрены 3,5-мм разъем, стереодинамики, инфракрасный порт, NFC и модуль Wi-Fi 5.
На странице товара можно будет найти купон в $6. Цены на различные версии Redmi Note 14S NFC следующие:
- 8+256 в черном цвете стоит $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895874188.html
- 8+256 в синем цвете стоит $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895961012.html
- 8+256 в фиолетовом цвете стоит $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895719846.html
- 12+512 в черном цвете стоит$183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895816571.html
- 12+512 в синем цвете стоит $187: https://www.aliexpress.com/item/1005008895788715.html
- 12+512 в фиолетовом цвете стоит $183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895764828.html
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Скидки на смартфоны: снова в школу с POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S акция смартфон
Компания Xiaomi анонсировала скидки при покупке трех моделей смартфонов: POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S. Акция приурочення к Back to school включает ряд скидок на комплектации памяти этих моделей.
Дональд Трамп хочет поднять пошлины на импорт чипов до 300 % процессор США
Трамп отметил, что ставка пошлины на чипы может составить 200% или даже 300%. При этом он допустил исключения для компаний, готовых перенести производство в США
Дональд Трамп хочет поднять пошлины на импорт чипов до 300 %
Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90%
Samsung Odyssey G6 — геймерский OLED-монитор с частотой 500 Гц
Xiaomi выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом
В социальной сети Threads уже 400 млн активных пользователей
19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид
Sony окончательно покинула россию
Volkswagen внедрит подписку на лошадиные силы в электрокарах
Ajax выпустила камеры наблюдения с подсветкой белым светом
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
NVIDIA и AMD будут отдавать правительству США 15% доходов от продажи ШИ-чипов в Китае
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком