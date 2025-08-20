Скидки на смартфоны: снова в школу с POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S

Компания Xiaomi анонсировала скидки при покупке трех моделей смартфонов: POCO C61, Xiaomi 14 и Redmi Note 14S. Акция приурочення к Back to school включает ряд скидок на комплектации памяти этих моделей.

POCO C61

Характеристики POCO C61

Xiaomi представила свой новый доступный смартфон Poco C61. Устройство оснащено 6,71-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G36, сопровождаемом 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.

Кроме того, новинка имеет двойную основную камеру с главным датчиком на 8 Мпикс, а также фронтальную камеру на 5 МП. Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт обеспечивает долгое время работы устройства. Смартфон также оснащен портом USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм и боковым сканером отпечатков пальцев.

Скидка на версию 4+128 ГБ составляет $3.

Версия 3+64 ГБ стоит $40, а версия на 4+128 ГБ — $51

Xiaomi 14

Установлен дисплей AMOLED TCL C8, который отличается рекордной яркостью – 3000 нит. Панель имеет разрешение 2670 х 1200 пикселей, частоту обновления кадров 1-120 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Диагональ составляет 6,36″. Корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В основной камере используется три модуля с разрешением 50 Мпикс. 75-мм телеобъектив имеет плавающую фокусировку, зум кратностью 3.2x, оптическую стабилизацию и сенсор Samsung S5KJN1. В стандартной камере установлен датчик Light Hunter 900 оптического формата 1/1,31″ с пикселями размером 1,2 мкм. OIS тоже присутствует. Естественно, в смартфоне есть оптика Leica.

Redmi Note 14S NFC

В основе аппарата – процессор MediaTek Helio G99, в паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Предусмотрен слот для microSD. Дисплей – 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Основная камера включает в себя три сенсора: 200 МП Samsung HP3 с оптической стабилизацией, широкоугольный модуль на 8 МП и макро на 2 МП. Аккумулятор имеет стандартную емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Также предусмотрены 3,5-мм разъем, стереодинамики, инфракрасный порт, NFC и модуль Wi-Fi 5.



На странице товара можно будет найти купон в $6. Цены на различные версии Redmi Note 14S NFC следующие:

