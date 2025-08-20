Знижки на смартфони: знову до школи з POCO C61, Xiaomi 14 та Redmi Note 14S20.08.25
Компанія Xiaomi анонсувала знижки при покупці трьох моделей смартфонів: POCO C61, Xiaomi 14 та Redmi Note 14S. Акція приурочення до Back to school включає низку знижок на комплектації пам’яті цих моделей.
POCO C61
Характеристики POCO C61
Xiaomi представила новий доступний смартфон Poco C61. Пристрій оснащений 6,71-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення картинки 90 Гц. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G36, що супроводжується 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ.
Крім того, новинка має подвійну основну камеру із головним датчиком на 8 Мпікс, а також фронтальну камеру на 5 МП. Батарея ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 10 Вт забезпечує тривалий час роботи пристрою. Смартфон також оснащений портом USB-C, роз’ємом для навушників 3,5 мм та бічним сканером відбитків пальців.
Купити POCO C61
Знижка на версію 4+128 ГБ становить $3. Версія 3+64 ГБ коштує $40, а версія на 4+128 ГБ – $51
Xiaomi 14
Redmi Note 14S NFC
В основі апарату – процесор MediaTek Helio G99, у парі з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Передбачено слот для microSD. Дисплей – 6,67-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю FullHD+, частотою 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass 5.
Основна камера включає три сенсори: 200 МП Samsung HP3 з оптичною стабілізацією, ширококутний модуль на 8 МП і макро на 2 МП. Акумулятор має стандартну ємність 5000 мАг та підтримує швидку зарядку на 67 Вт. Також передбачено 3,5-мм роз’єм, стереодинаміки, інфрачервоний порт, NFC та модуль Wi-Fi 5.
На сторінці товару можна буде знайти купон у $6. Ціни на різні версії Redmi Note 14S NFC:
- 8+256 у чорному кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895874188.html
- 8+256 у синьому кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895961012.html
- 8+256 у фіолетовому кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895719846.html
- 12+512 у чорному кольорі коштує$183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895816571.html
- 12+512 у синьому кольорі коштує $187: https://www.aliexpress.com/item/1005008895788715.html
- 12+512 у фіолетовому кольорі коштує $183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895764828.html
