Знижки на смартфони: знову до школи з POCO C61, Xiaomi 14 та Redmi Note 14S

Компанія Xiaomi анонсувала знижки при покупці трьох моделей смартфонів: POCO C61, Xiaomi 14 та Redmi Note 14S. Акція приурочення до Back to school включає низку знижок на комплектації пам’яті цих моделей.

POCO C61

Характеристики POCO C61

Xiaomi представила новий доступний смартфон Poco C61. Пристрій оснащений 6,71-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення картинки 90 Гц. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G36, що супроводжується 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ.

Крім того, новинка має подвійну основну камеру із головним датчиком на 8 Мпікс, а також фронтальну камеру на 5 МП. Батарея ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 10 Вт забезпечує тривалий час роботи пристрою. Смартфон також оснащений портом USB-C, роз’ємом для навушників 3,5 мм та бічним сканером відбитків пальців.

Купити POCO C61

Знижка на версію 4+128 ГБ становить $3. Версія 3+64 ГБ коштує $40, а версія на 4+128 ГБ – $51

Xiaomi 14

Встановлено дисплей AMOLED TCL C8, який відрізняється рекордною яскравістю – 3000 нит. Панель має роздільну здатність 2670 х 1200 пікселів, частоту оновлення кадрів 1-120 Гц, а також підтримку HDR10+ та Dolby Vision. Діагональ становить 6,36”. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP68, а екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2. В основній камері використовується три модулі з роздільною здатністю 50 Мпікс. 75-мм телеоб’єктив має плаваюче фокусування, зум кратністю 3.2x, оптичну стабілізацію та сенсор Samsung S5KJN1. У стандартній камері встановлено датчик Light Hunter 900 оптичного формату 1/1,31″ із пікселями розміром 1,2 мкм. OIS також є. Звичайно, у смартфоні є оптика Leica. Купити Xiaomi 14 у версії 12 + 256 ГБ у чорному кольорі можна за $425 . Також на сторінці товару можна знайти купон на $24. Redmi Note 14S NFC В основі апарату – процесор MediaTek Helio G99, у парі з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Передбачено слот для microSD. Дисплей – 6,67-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю FullHD+, частотою 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass 5. Основна камера включає три сенсори: 200 МП Samsung HP3 з оптичною стабілізацією, ширококутний модуль на 8 МП і макро на 2 МП. Акумулятор має стандартну ємність 5000 мАг та підтримує швидку зарядку на 67 Вт. Також передбачено 3,5-мм роз’єм, стереодинаміки, інфрачервоний порт, NFC та модуль Wi-Fi 5. На сторінці товару можна буде знайти купон у $6. Ціни на різні версії Redmi Note 14S NFC: 8+256 у чорному кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895874188.html

8+256 у синьому кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895961012.html

8+256 у фіолетовому кольорі коштує $151: https://www.aliexpress.com/item/1005008895719846.html

12+512 у чорному кольорі коштує$183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895816571.html

12+512 у синьому кольорі коштує $187: https://www.aliexpress.com/item/1005008895788715.html

12+512 у фіолетовому кольорі коштує $183: https://www.aliexpress.com/item/1005008895764828.html