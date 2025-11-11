Скидки 11.11 на 7 смартфонов Xiaomi Poco и Redmi

11 ноября традиционно считается днем ​​самых больших онлайн-скидок, и в этом году производители смартфонов также не остались в стороне. Компания Xiaomi, Redmi и POCO подготовили привлекательные предложения на свои популярные модели, среди которых можно найти как доступные решения, так и устройства среднего уровня с мощными характеристиками. Это отличный повод обновить смартфон без значительных затрат, ведь цены на некоторые модели снижены на десятки процентов.

Покупателей ожидают скидки на серии Redmi A, Redmi Note, а также новинки бренда POCO, которые традиционно сочетают производительность и демократичную стоимость. В продаже представлены модели с AMOLED-экранами, большими аккумуляторами, быстрой зарядкой и поддержкой 5G. Акционные предложения действуют только в течение ограниченного времени, поэтому следует поспешить. Ниже мы рассмотрим семь интереснейших смартфонов, которые сейчас доступны со скидками на 11.11.

POCO C85

Смартфон Poco C85 оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость достигает 810 нит. В основе лежит процессор MediaTek Helio G81 Ultra с поддержкой сетей четвёртого поколения. В зависимости от модификации предлагаются версии с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти и накопителями на 128 либо 256 гигабайт, предусмотрен слот для карт microSD.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 ватта. Основная камера получила сенсор на 50 мегапикселей и дополнительный модуль, фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Съёмка видео ограничена форматом Full HD.

Среди характеристик смартфона Poco C85 указана защита корпуса по стандарту IP64, а для подключения доступны Wi-Fi пятого поколения, Bluetooth 5.x, разъём USB-C и классический аудиоджек на 3,5 мм. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами в режиме 4G.

Код 11UA12: -$12

Финальные цены:

6+128 ГБ за $78: https://www.aliexpress.com/item/1005009961759260.html

8+256 ГБ за $94: https://www.aliexpress.com/item/1005009961759260.html

POCO C71

Смартфон POCO C71 предлагает большой 6,88-дюймовый дисплей со стандартным разрешением и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную навигацию. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с 12-нм техпроцессом, позволяющий справляться с повседневными задачами.

Основная камера имеет сенсор на 32 Мп и дополнительный модуль, фронтальная – 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5200 мАч гарантирует полный день работы, но заряжается только с мощностью 15 Вт. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS, имеет поддержку microSD, но не имеет 5G-модуля. Корпус весом около 193 г, с поддержкой IP52-защиты от брызг и пыли.

Код 11UA12: -$12

Финальная цена: 4+128 ГБ за $65: https://www.aliexpress.com/item/1005009016638715.html

POCO M7

Смартфон POCO M7 получил большой 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, что делает навигацию и игры плавными. За производительность отвечает процессор Snapdragon 685 (6 нм технология) в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ с поддержкой microSD.

Основная камера имеет сенсор 50 Мп с апертурой f/1.8, а фронтальная – 8 Мп, что позволяет получить приемлемое качество фото- и видео для своего сегмента. Аккумулятор емкостью 7000 мАч (в некоторых регионах) обеспечивает длительную автономную работу, а быстрая зарядка 33 Вт помогает быстро пополнить ресурс. Смартфон защищен по стандарту IP64 от пыли и брызг, имеет сертификацию TUV Rheinland для защиты глаз, а также работает под управлением HyperOS (на базе Android) с актуальными функциями.

Код 11UA12: -$12

Финальные цены:

6+128 ГБ за $102: https://www.aliexpress.com/item/1005010084680713.html

8+256 ГБ за $117: https://www.aliexpress.com/item/1005010084680713.html

Redmi A5 Non-NFC

Смартфон Redmi A5 оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1640х720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц – необычно высокий показатель для модели начального уровня. Операционная система – Android 15 (Go Edition), а за производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с 12-нм техпроцессом в паре с 3/64 или 4/128 ГБ памяти.

Основная камера имеет 32 Мп с апертурой f/2.0, а передняя – 8 Мп, что позволяет делать приемлемые фото в хороших условиях освещения. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы, однако поддержка зарядки ограничена 15 Вт. Смартфон имеет боковой сканер отпечатков, поддерживает 4G-сети, слот для microSD, 3,5-мм аудио-разъем – функции, которые не всегда доступны в самых дешевых моделях.

Код 11UA12: -$12

Финальные цены:

Redmi Note 14S NFC

Смартфон Redmi Note 14S NFC оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 5. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G99-Ultra 256 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера имеет сенсор 200 Мп, дополненный модулями 8 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (макро), фронтальная камера – 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Есть модуль NFC, Bluetooth 5.3, стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъем и корпус весом около 179 г.

Код 11UA20: -$20

Финальные цены:

Redmi 15C Non-NFC

Смартфон Redmi 15C оснащен большим 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с HD+-разрешением и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную работу интерфейса и привлекательный вид. Устройство работает на базе чипсета MediaTek Helio G81 Ultra, поддерживает до 8 оперативной памяти и накопитель до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD.

Основная камера имеет сенсор 50 Мп и вспомогательный модуль, а фронтальная — 8 Мп, что обеспечивает приемлемую съемку в своем ценовом сегменте. Аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержка быстрой зарядки 33 Вт позволяют использовать устройство длительное время без подзарядки. Смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков и модуль Bluetooth 5.4 – современные опции в бюджетном классе.

Код 11UA12: -$12

Финальные цены:

4+128 ГБ в черном за $84: https://www.aliexpress.com/item/1005010082387398.html

8+256 в черном за $103: https://www.aliexpress.com/item/1005010082256846.html

8+256 в голубом за $103: https://www.aliexpress.com/item/1005010082399345.html

Redmi Note 14 5G

Смартфон Redmi Note 14 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 точек и частотой 120 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и комфорт в использовании. Работает устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 7025-Ultra, выполненного по 6-нм технологии, в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.

Основная камера имеет сенсор 108 Мп с поддержкой OIS, что позволяет получать подробные снимки даже в сложных условиях. Аккумулятор емкостью 5110 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт позволяет комфортно провести день без подзарядки. Смартфон работает под управлением оболочки HyperOS на базе Android, имеет модуль NFC, поддержку 5G-сетей и современные настройки подключения.

Код 11UA20: -$20

Финальная цена: $155 за 8+256 ГБ в черном цвете: https://www.aliexpress.com/item/1005010084670704.html