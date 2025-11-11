Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi

11 листопада традиційно вважається днем ​​найбільших онлайн-знижок, і цього року виробники смартфонів також не залишилися осторонь. Компанія Xiaomi, Redmi та POCO підготували привабливі пропозиції на свої популярні моделі, серед яких можна знайти як доступні рішення, так і пристрої середнього рівня з потужними характеристиками. Це чудова нагода оновити смартфон без значних витрат, адже ціни на деякі моделі знижено на десятки відсотків.

На покупців чекають знижки на серії Redmi A, Redmi Note, а також новинки бренду POCO, які традиційно поєднують продуктивність та демократичну вартість. У продажу представлені моделі з AMOLED-екранами, великими акумуляторами, швидкою зарядкою та підтримкою 5G. Акційні пропозиції діють лише протягом обмеженого часу, тому слід поспішати. Нижче ми розглянемо сім найцікавіших смартфонів, які зараз доступні зі знижками на 11.11.

POCO C85

Смартфон Poco C85 оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість досягає 810 ніт. В основі лежить процесор MediaTek Helio G81 Ultra із підтримкою мереж четвертого покоління. Залежно від модифікації пропонуються версії з 6 або 8 гігабайтами оперативної пам’яті та накопичувачами на 128 або 256 гігабайт, передбачений слот для карт microSD.

Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує зарядку потужністю 33 Вт. Основна камера отримала сенсор на 50 мегапікселів та додатковий модуль, фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. Зйомка відео обмежена форматом Full HD.

Серед характеристик смартфона Poco C85 вказаний захист корпусу за стандартом IP64, а для підключення доступні Wi-Fi п’ятого покоління, Bluetooth 5.x, USB-C роз’єм і класичний аудіоджек на 3,5 мм. Смартфон підтримує роботу із двома SIM-картами в режимі 4G.

Код 11UA12: -$12

Фінальні ціни:

6+128 ГБ за $78: https://www.aliexpress.com/item/1005009961759260.html

8+256 ГБ за $94: https://www.aliexpress.com/item/1005009961759260.html

POCO C71

Смартфон POCO C71 пропонує великий 6,88-дюймовий дисплей зі стандартною роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну навігацію. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Unisoc T7250 з 12-нм техпроцесом, що дозволяє впоратися з повсякденними завданнями.

Основна камера має сенсор на 32 Мп та додатковий модуль, фронтальна – 8 Мп. Акумулятор ємністю 5200 мАг гарантує повний день роботи, але заряджається лише з потужністю 15 Вт. Смартфон працює на Android 15 із оболонкою HyperOS, має підтримку microSD, але не має 5G-модуля. Корпус вагою близько 193 г, з підтримкою IP52-захисту від бризок та пилу.

Код 11UA12: -$12

Фінальна ціна: 4+128 ГБ за $65: https://www.aliexpress.com/item/1005009016638715.html

POCO M7

Смартфон POCO M7 отримав великий 6,9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та частотою оновлення до 144 Гц, що робить навігацію та ігри плавними. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 685 (6 нм технологія) у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ із підтримкою microSD.

Основна камера має сенсор 50 Мп з апертурою f/1.8, а фронтальна – 8 Мп, що дозволяє отримати прийнятну якість фото- та відео для свого сегменту. Акумулятор ємністю 7000 мАг (у деяких регіонах) забезпечує тривалу автономну роботу, а швидке заряджання 33 Вт допомагає швидко поповнити ресурс. Смартфон захищений за стандартом IP64 від пилу та бризок, має сертифікацію TUV Rheinland для захисту очей, а також працює під керуванням HyperOS (на базі Android) з актуальними функціями.

Код 11UA12: -$12

Фінальні ціни:

6+128 ГБ за $102: https://www.aliexpress.com/item/1005010084680713.html

8+256 ГБ за $117: https://www.aliexpress.com/item/1005010084680713.html

Redmi A5 Non-NFC

Смартфон Redmi A5 оснащений 6,88-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1640х720 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц – надзвичайно високий показник для моделі початкового рівня. Операційна система – Android 15 (Go Edition), а за продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Unisoc T7250 з 12-нм техпроцесом у парі з 3/64 або 4/128 ГБ пам’яті.

Основна камера має 32 Мп з апертурою f/2.0, а передня – 8 Мп, що дозволяє робити прийнятні фотографії у добрих умовах освітлення. Акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує тривалий час роботи, проте підтримка заряджання обмежена 15 Вт. Смартфон має бічний сканер відбитків, підтримує 4G-мережі, слот для microSD, 3,5-мм аудіо-роз’єм – функції, які не завжди доступні в найдешевших моделях.

Код 11UA12: -$12

Фінальні ціни:

Redmi Note 14S NFC

Смартфон Redmi Note 14S NFC оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і захистом Corning Gorilla Glass 5. Пристрій працює на чіпсеті MediaTek Helio G99-Ultra 2 microSD.

Основна камера має сенсор 200 Мп, доповнений модулями 8 Мп (ультраширокий) та 2 Мп (макро), фронтальна камера – 16 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 67 Вт. Є модуль NFC, Bluetooth 5.3, стереодинаміки, 3,5-мм аудіороз’єм та корпус вагою близько 179 г.

Код 11UA20: -$20

Фінальні ціни:

Redmi 15C Non-NFC

Смартфон Redmi 15C оснащений великим 6,9-дюймовим IPS-дисплеєм з HD+-роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу і привабливий вигляд. Пристрій працює на базі чіпсету MediaTek Helio G81 Ultra, підтримує до 8 оперативної пам’яті та накопичувач до 256 ГБ з можливістю розширення через microSD.

Основна камера має сенсор 50 Мп та допоміжний модуль, а фронтальна – 8 Мп, що забезпечує прийнятну зйомку у своєму ціновому сегменті. Акумулятор ємністю 6000 мАг та підтримка швидкого заряджання 33 Вт дозволяють використовувати пристрій тривалий час без підзарядки. Смартфон має захист від пилу та бризок за стандартом IP64, бічний сканер відбитків та модуль Bluetooth 5.4 – сучасні опції у бюджетному класі.

Код 11UA12: -$12

Фінальні ціни:

4+128 ГБ у чорному за $84: https://www.aliexpress.com/item/1005010082387398.html

8+256 у чорному за $103: https://www.aliexpress.com/item/1005010082256846.html

8+256 у блакитному за $103: https://www.aliexpress.com/item/1005010082399345.html

Redmi Note 14 5G

Смартфон Redmi Note 14 5G отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою 120 Гц, що забезпечує плавне прокручування та комфорт у використанні. Працює пристрій на базі процесора MediaTek Dimensity 7025-Ultra, виконаного за 6-нм технологією, у парі з 6-12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ.

Основна камера має сенсор 108 Мп із підтримкою OIS, що дозволяє отримувати докладні знімки навіть у складних умовах. Акумулятор ємністю 5110 мАг із зарядкою потужністю 45 Вт дозволяє комфортно провести день без підзарядки. Смартфон працює під керуванням оболонки HyperOS на базі Android, має модуль NFC, підтримку 5G-мереж та сучасні налаштування підключення.

Код 11UA20: -$20

Фінальна ціна: $155 за 8+256 ГБ у чорному кольорі: https://www.aliexpress.com/item/1005010084670704.html