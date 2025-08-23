Shelby Super Snake-R 2026 с двигателем V8 на 850 л.с. стоит более $225 тыс

Shelby Super Snake-R 2026 дебютировал на Monterey Car Week как модернизированная версия Ford Mustang Dark Horse. Серийный Mustang Dark Horse уже оснащён 5,0-литровым V8 мощностью 500 л.с., который разгоняет автомобиль до 97 км/ч примерно за четыре секунды, но Shelby пошла дальше.

Под капотом Super Snake-R установлен V8 Coyote с нагнетателем, мощность выросла до более 850 л.с., что на 20 л.с. больше, чем у предыдущего Super Snake. Привод задний, коробка передач на выбор: 6-ступенчатая «механика» Tremec или 10-ступенчатый «автомат».

Автомобиль получил полностью регулируемые койловеры, шины Michelin увеличенной ширины, лёгкосплавные диски и перфорированные тормозные диски. Сзади установлено большое антикрыло для увеличения прижимной силы. Кузов обзавёлся агрессивными бамперами и панелями из углепластика, доступно пять цветов: Carbonized Gray Metallic, Grabber Blue Metallic, Oxford White, Race Red и Shadow Black.

Салон выполнен в спортивном стиле: ковшеобразные сиденья с логотипами Shelby, отделка алькантарой и кожей, алюминиевый селектор для версии с механикой. Каждый автомобиль имеет индивидуальный номер на табличках в салоне. Масса Super Snake-R — 1816 кг, всего на 53 кг больше стандартного Dark Horse.

Стартовая цена Ford Super Snake-R 2026 составляет 225 995 долларов, включая стоимость донорского Mustang Dark Horse. Для сравнения, Ford Mustang GTD стоит 325 000 долларов.