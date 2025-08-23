Shelby Super Snake-R 2026 с двигателем V8 на 850 л.с. стоит более $225 тыс23.08.25
Shelby Super Snake-R 2026 дебютировал на Monterey Car Week как модернизированная версия Ford Mustang Dark Horse. Серийный Mustang Dark Horse уже оснащён 5,0-литровым V8 мощностью 500 л.с., который разгоняет автомобиль до 97 км/ч примерно за четыре секунды, но Shelby пошла дальше.
Под капотом Super Snake-R установлен V8 Coyote с нагнетателем, мощность выросла до более 850 л.с., что на 20 л.с. больше, чем у предыдущего Super Snake. Привод задний, коробка передач на выбор: 6-ступенчатая «механика» Tremec или 10-ступенчатый «автомат».
Автомобиль получил полностью регулируемые койловеры, шины Michelin увеличенной ширины, лёгкосплавные диски и перфорированные тормозные диски. Сзади установлено большое антикрыло для увеличения прижимной силы. Кузов обзавёлся агрессивными бамперами и панелями из углепластика, доступно пять цветов: Carbonized Gray Metallic, Grabber Blue Metallic, Oxford White, Race Red и Shadow Black.
Салон выполнен в спортивном стиле: ковшеобразные сиденья с логотипами Shelby, отделка алькантарой и кожей, алюминиевый селектор для версии с механикой. Каждый автомобиль имеет индивидуальный номер на табличках в салоне. Масса Super Snake-R — 1816 кг, всего на 53 кг больше стандартного Dark Horse.
Стартовая цена Ford Super Snake-R 2026 составляет 225 995 долларов, включая стоимость донорского Mustang Dark Horse. Для сравнения, Ford Mustang GTD стоит 325 000 долларов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Shelby Super Snake-R 2026 с двигателем V8 на 850 л.с. стоит более $225 тыс Ford автомобиль
В Super Snake-R установлен V8 Coyote с нагнетателем, мощность выросла до более 850 л.с., что на 20 л.с. больше, чем у предыдущего Super Snake
ASUS показала монитор с матрицей 2К частотой 720 Гц Asus OLED монитор
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W диагональю 26,5 дюйма оснащён OLED-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц
ASUS показала монитор с матрицей 2К частотой 720 Гц
Украинцы стали больше тратить на мобильную связь
Представлены смартфоны Redmi Note 15
В Украине заработала первая гос услуга с ИИ
Google: 87% разработчиков игр используют искусственный интеллект
Рецензии игр в Steam теперь группируются по языку
Бренду Radeon исполнилось 25 лет, ATI могла отмечать 40-летие
Темный режим Windows наконец-то получил темные диалоговые окна
Lucid Gravity X — концепт электрического внедорожника с запасом хода 724 км и динамикой спорткара
Grammarly запустила 8 новых ИИ-помощников