Shelby Super Snake-R 2026 із двигуном V8 на 850 к.с. коштує понад $225 тис

Shelby Super Snake-R 2026 дебютував на Monterey Car Week як модернізована версія Ford Mustang Dark Horse. Серійний Mustang Dark Horse вже оснащений 5,0-літровим V8 потужністю 500 к.с., що розганяє автомобіль до 97 км/год приблизно за чотири секунди, але Shelby пішла далі.

Під капотом Super Snake-R встановлений V8 Coyote з нагнітачем, потужність зросла до 850 к.с., що на 20 к.с. більше, ніж у попереднього Super Snake. Привід задній, коробка передач на вибір: 6-ступінчаста механіка Tremec або 10-ступінчастий автомат.

Автомобіль отримав повністю регульовані койловери, шини Michelin збільшеної ширини, легкосплавні диски та перфоровані гальмівні диски. Ззаду встановлено велике антикрило збільшення притискної сили. Кузов обзавівся агресивними бамперами та панелями з вуглепластику, доступно п’ять кольорів: Carbonized Gray Metallic, Grabber Blue Metallic, Oxford White, Race Red та Shadow Black.

Салон виконаний у спортивному стилі: ковшеподібні сидіння з логотипами Shelby, оздоблення алькантарою та шкірою, алюмінієвий селектор для версії з механікою. Кожен автомобіль має індивідуальний номер на табличках у салоні. Маса Super Snake-R – 1816 кг, всього на 53 кг більше стандартного Dark Horse.

Стартова ціна Ford Super Snake-R 2026 складає 225995 доларів, включаючи вартість донорського Mustang Dark Horse. Для порівняння, Ford Mustang GTD коштує 325 000 доларів.