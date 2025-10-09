Sharge Disk Pro — универсальный карман для SSD с активным охлаждением

Компания Sharge анонсировала устройство Disk Pro, которое сочетает функции твердотельного накопителя, многофункционального USB-хаба и активной системы охлаждения. Производитель называет новинку первым в мире портативным SSD «все-в-одном», а кампания по сбору средств уже запущена на Kickstarter.

Sharge Disk Pro оснащен встроенным SSD на базе памяти TLC объемом до 4 ТБ и поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Устройство получило набор портов – USB-C, USB-A (3.0 и 2.0) и HDMI 2.1, который позволяет выводить видео в формате 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц. Порт USB-C поддерживает Power Delivery: входную мощность до 100 Вт и выходную до 80 Вт, что позволяет одновременно передавать данные и заряжать устройства.

Disk Pro работает с MacBook, iPhone, iPad, Android-устройствами, игровыми консолями (включая Nintendo Switch и Steam Deck), а также цифровыми камерами. По словам Sharge, устройство протестировано более чем на 800 моделях техники, выпущенных за последние три года, и полностью совместимо с основными платформами.

Встроенный кабель USB-C позволяет использовать хаб без внешнего блока питания, что делает его удобным даже для маломощных гаджетов, таких как смартфоны.

Чтобы избежать перегрева при интенсивной работе, Disk Pro оснащен встроенным вентилятором Ice-storm. В режиме Turbo он вращается со скоростью до 10 000 об/мин, снижая внутреннюю температуру до примерно 35 °C. В режиме Auto скорость вращения зависит от нагрева чипов, а при низких нагрузках вентилятор полностью отключается.

Габариты устройства составляют 90×61×11 мм, вес – около 150 граммов, то есть не больше кредитной карты по площади.

Sharge позиционирует Disk Pro как универсальный инструмент для контент-мейкеров, геймеров и профессионалов, которым нужен быстрый накопитель, расширение портов и охлаждение – все в одном компактном решении.