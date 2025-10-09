Sharge Disk Pro – універсальна кишеня для SSD з активним охолодженням

Компанія Sharge анонсувала пристрій Disk Pro, який поєднує функції твердотільного накопичувача, багатофункціонального USB-хаба та активної системи охолодження. Виробник називає новинку першим у світі портативним SSD “все-в-одному”, а кампанію зі збору коштів вже запущено на Kickstarter.

Sharge Disk Pro оснащений вбудованим SSD на базі пам’яті TLC об’ємом до 4 ТБ та підтримує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Пристрій отримав набір портів – USB-C, USB-A (3.0 та 2.0) та HDMI 2.1, який дозволяє виводити відео у форматі 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц. Порт USB-C підтримує Power Delivery: вхідну потужність до 100 Вт та вихідну до 80 Вт, що дозволяє одночасно передавати дані та заряджати пристрої.

Disk Pro працює з MacBook, iPhone, iPad, Android-пристроями, ігровими консолями (включаючи Nintendo Switch та Steam Deck), а також цифровими камерами. За словами Sharge, пристрій протестований на більш ніж 800 моделях техніки, випущених за останні три роки, і повністю сумісний з основними платформами.

Вбудований USB-C кабель дозволяє використовувати хаб без зовнішнього блока живлення, що робить його зручним навіть для малопотужних гаджетів, таких як смартфони.

Щоб уникнути перегріву під час інтенсивної роботи, Disk Pro оснащений вбудованим вентилятором Ice-storm. У режимі Turbo він обертається зі швидкістю до 10 000 об/хв, знижуючи внутрішню температуру приблизно до 35 °C. У режимі Auto швидкість обертання залежить від нагрівання чіпів, а при низьких навантаженнях вентилятор повністю вимикається.

Габарити пристрою становлять 90х61х11 мм, вага – близько 150 грамів, тобто не більше кредитної картки по площі.

Sharge позиціонує Disk Pro як універсальний інструмент для контент-мейкерів, геймерів та професіоналів, яким потрібен швидкий накопичувач, розширення портів та охолодження – все в одному компактному рішенні.