Sharge Disk Pro – універсальна кишеня для SSD з активним охолодженням09.10.25
Компанія Sharge анонсувала пристрій Disk Pro, який поєднує функції твердотільного накопичувача, багатофункціонального USB-хаба та активної системи охолодження. Виробник називає новинку першим у світі портативним SSD “все-в-одному”, а кампанію зі збору коштів вже запущено на Kickstarter.
Sharge Disk Pro оснащений вбудованим SSD на базі пам’яті TLC об’ємом до 4 ТБ та підтримує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Пристрій отримав набір портів – USB-C, USB-A (3.0 та 2.0) та HDMI 2.1, який дозволяє виводити відео у форматі 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц. Порт USB-C підтримує Power Delivery: вхідну потужність до 100 Вт та вихідну до 80 Вт, що дозволяє одночасно передавати дані та заряджати пристрої.
Disk Pro працює з MacBook, iPhone, iPad, Android-пристроями, ігровими консолями (включаючи Nintendo Switch та Steam Deck), а також цифровими камерами. За словами Sharge, пристрій протестований на більш ніж 800 моделях техніки, випущених за останні три роки, і повністю сумісний з основними платформами.
Вбудований USB-C кабель дозволяє використовувати хаб без зовнішнього блока живлення, що робить його зручним навіть для малопотужних гаджетів, таких як смартфони.
Щоб уникнути перегріву під час інтенсивної роботи, Disk Pro оснащений вбудованим вентилятором Ice-storm. У режимі Turbo він обертається зі швидкістю до 10 000 об/хв, знижуючи внутрішню температуру приблизно до 35 °C. У режимі Auto швидкість обертання залежить від нагрівання чіпів, а при низьких навантаженнях вентилятор повністю вимикається.
Габарити пристрою становлять 90х61х11 мм, вага – близько 150 грамів, тобто не більше кредитної картки по площі.
Sharge позиціонує Disk Pro як універсальний інструмент для контент-мейкерів, геймерів та професіоналів, яким потрібен швидкий накопичувач, розширення портів та охолодження – все в одному компактному рішенні.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Sharge Disk Pro – універсальна кишеня для SSD з активним охолодженням SSD
Sharge анонсувала пристрій Disk Pro, який поєднує функції твердотільного накопичувача, багатофункціонального USB-хаба та активної системи охолодження
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років автомобіль
Kia America офіційно оголосила, що випуск моделі Soul завершиться до кінця жовтня. За 15 років лише у США продано понад 1,5 мільйона
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів