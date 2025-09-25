Сервис HBO Max появился в Украине

HBO Max официально выходит в Украину как самостоятельный стриминговый сервис — раньше часть контента HBO предлагалась в подписке Megogo.

На отдельной странице с украинским интерфейсом компания объявила о скором запуске, но точная дата пока не названа. Зато уже известны тарифные планы и их стоимость.

Платформа предложит зрителям фильмы и сериалы HBO, проекты из вселенных Гарри Поттера и DC, программы Discovery, а также прямые спортивные трансляции.

Тарифные планы HBO Max в Украине:

Стандарт — €7,99 в месяц: просмотр на двух устройствах одновременно в Full HD, до 30 загрузок для офлайн-доступа.

Премиум — €9,99 в месяц: просмотр на четырёх устройствах (два из них для спортивного контента), поддержка 4K UHD и Dolby Atmos (при наличии), до 100 загрузок.

Спорт — €3 в месяц: трансляции Eurosport 1 и Eurosport 2, включая велоспорт, теннис и другие соревнования 2025–2026 годов (просмотр только на двух устройствах).

Сервис будет доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых приставках, тюнерах и игровых консолях. В ближайшее время страницу HBO Max дополнят новой информацией. При этом часть американской библиотеки по-прежнему останется в доступе на украинских платформах.