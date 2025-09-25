Сервіс HBO Max з’явився в Україні25.09.25
HBO Max офіційно виходить в Україну як самостійний стрімінговий сервіс – раніше частина контенту HBO пропонувалася у підписці Megogo.
На окремій сторінці з українським інтерфейсом компанія оголосила про швидкий запуск, але точної дати поки не названо. Натомість уже відомі тарифні плани та їх вартість.
Платформа запропонує глядачам фільми та серіали HBO, проекти із всесвітів Гаррі Поттера та DC, програми Discovery, а також прямі спортивні трансляції.
Тарифні плани HBO Max в Україні:
- Стандарт — €7,99 на місяць: перегляд на двох пристроях одночасно у Full HD, до 30 завантажень для офлайн-доступу.
- Преміум — €9,99 на місяць: перегляд на чотирьох пристроях (два з них для спортивного контенту), підтримка 4K UHD та Dolby Atmos (за наявності), до 100 завантажень.
- Спорт — €3 на місяць: трансляції Eurosport 1 та Eurosport 2, включаючи велоспорт, теніс та інші змагання 2025–2026 років (перегляд лише на двох пристроях).
Сервіс буде доступний на смартфонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових приставках, тюнерах та ігрових консолях. Найближчим часом сторінку HBO Max доповнять новою інформацією. При цьому частина американської бібліотеки, як і раніше, залишиться у доступі на українських платформах.
Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 17 навушники
Данський преміальний бренд Bang & Olufsen представив нові повністю бездротові навушники Beo Grace, які виявилися дорожчими за iPhone 17. Вартість моделі складає $1500
