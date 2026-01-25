Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки

В сети нередко можно встретить короткие версии ссылок, сгенерированные с помощью сервисов вроде TinyURL, Bitly, ShortURL и других, однако все они выглядят однотипно и не слишком интересно. Чтобы разнообразить такие ссылки чем-то необычным, разработчик Райли Карлсон запустил сервис CreepyLink.

CreepyLink также маскирует оригинальную ссылку, но вместо привычного bit.ly или аналогов сайт создаёт максимально подозрительный URL, по которому и самому не очень хочется переходить. Например, ссылку на сайт hi-tech.ua сервис превратил в https://account.ic6do.com/3uLGB6_private_video.jar

В посте на Reddit, где разработчик поделился своим проектом, он рассказал, что на эту идею его вдохновил коллега, который постоянно жалуется на закрытие другого похожего сервиса — ShadyURL.

«У меня есть коллега, который всё время вспоминает славные дни ShadyURL, но этот сайт уже несколько лет не работает, поэтому я решил создать альтернативу», — говорится в публикации.

CreepyLink на данный момент полностью бесплатен для всех желающих. Найти его можно на сайте creepylink.com.