Сервіс CreepyLink дасть створити підозрілі короткі посилання

У мережі нерідко можна зустріти короткі версії посилань, згенеровані за допомогою сервісів на зразок TinyURL, Bitly, ShortURL та інших, проте вони виглядають однотипно і не дуже цікаво. Щоб урізноманітнити такі посилання чимось незвичайним, розробник Райлі Карлсон запустив сервіс CreepyLink.

CreepyLink також маскує оригінальне посилання, але замість звичного bit.ly або аналогів сайт створює максимально підозрілий URL, яким і самому не дуже хочеться переходити. Наприклад, посилання на сайт hi-tech.ua сервіс перетворив на https://account.ic6do.com/3uLGB6_private

У пості на Reddit, де розробник поділився своїм проектом, він розповів, що на цю ідею його надихнув колега, який скаржиться на закриття іншого схожого сервісу — ShadyURL.

“У мене є колега, який весь час згадує славні дні ShadyURL, але цей сайт вже кілька років не працює, тому я вирішив створити альтернативу”, – йдеться у публікації.

CreepyLink на даний момент повністю безкоштовний для всіх бажаючих. Знайти його можна на веб-сайті creepylink.com.