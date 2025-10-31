Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона

McDonald’s в Украине запускает функцию «Мобильный заказ», которая позволит оформлять и оплачивать заказы через приложение к прибытию в ресторан. Компания отмечает, что новый подход позволяет готовить еду еще во время того, как клиент находится в пути, а выдача будет происходить после прихода в заведение.

Заказ можно будет забирать в обычной зоне выдачи, на МакДрайве или получать непосредственно за столом, если ресторан поддерживает такую ​​опцию. Перед масштабным использованием сервис будет проходить тестирование в отдельных кафе столицы.

Мобильные заказы в Макдоналдс уже доступны в четырех ресторанах Киева, где проверяют работу новой функции и собирают отзывы пользователей перед дальнейшим расширением на другие города.

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Софийская, 1/2

ул. Гришко, 7А

просп. Правды, 47