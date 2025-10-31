Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона31.10.25
McDonald’s в Україні запускає функцію “Мобільне замовлення”, яка дозволить оформляти та оплачувати замовлення через додаток до прибуття до ресторану. Компанія зазначає, що новий підхід дозволяє готувати їжу ще під час того, як клієнт перебуває в дорозі, а видача відбуватиметься після приходу до закладу.
Замовлення можна буде забирати у звичайній зоні видачі, на МакДрайві або отримувати безпосередньо за столом, якщо ресторан підтримує таку опцію. Перед масштабним використанням сервіс проходитиме тестування в окремих кафе столиці.
Мобільні замовлення в Макдоналдс вже доступні у чотирьох ресторанах Києва, де перевіряють роботу нової функції та збирають відгуки користувачів перед подальшим розширенням на інші міста.
- вул. Є. Сверстюка, 1
- вул. Софійська, 1/2
- вул. Гришка, 7А
- просп. Правди, 47
