Sapphire выпустила свой первый мини ПК Edge AI. Он получил AMD Ryzen AI 300

Компания Sapphire, известная как один из ведущих производителей видеокарт AMD Radeon, объявила о выходе на рынок мини-PC с новой серией Edge AI, созданной специально для задач, связанных с искусственным интеллектом. Для бренда это первый проект в сегменте компактных компьютеров, и у него сразу есть серьезные технические амбиции.

Мини ПК Sapphire Edge AI имеют корпус размером 117×111×30 мм, но при этом демонстрируют мощность, свойственную полноразмерным системам. Все модели построены на гибридных процессорах AMD Ryzen AI 300, среди которых:

Ryzen AI 5 340

Ryzen AI 7 350

Ryzen AI 9 HX 370 – флагман с 12 ядрами и производительностью NPU до 50 TOPS.

Эти процессоры объединяют архитектуру Zen 5, встроенную графику Radeon 800M или 890M и нейропроцессорный блок для локальной ИИ-обработки, позволяющий Edge AI отвечать требованиям Copilot+ PC – нового стандарта устройств с поддержкой генеративного ИИ.

Оснащение и конструкция

Новые системы получили 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и расширенный набор интерфейсов:

2× HDMI,

3× USB 3.2 Gen 2,

2× USB4,

1× USB 2.0,

RJ45.

Мини-компьютеры Sapphire Edge AI поставляются в виде базовых платформ без оперативной памяти и накопителей, поэтому пользователь может самостоятельно собрать оптимальную конфигурацию. Предусмотрена поддержка до 96 ГБ DDR5 SO-DIMM и два слота M.2 PCIe 4.0 для SSD.

Корпус выполнен в черно-золотом стиле с магнитной крышкой, что обеспечивает быстрый доступ к компонентам. Охлаждение организовано через вентиляционные отверстия на дне и по бокам, благодаря чему система остается стабильной даже под высокими нагрузками.

Назначение

Серия Sapphire Edge AI ориентирована на разработчиков ИИ, специалистов по данным, создание мультимедийного контента и офисную работу, где важны компактность и производительность.

Ожидается, что Sapphire Edge AI появится в продаже в ближайшее время. Компания пока не раскрывает цены, но позиционирует серию как гибкое решение для задач нового поколения с поддержкой локального искусственного интеллекта.