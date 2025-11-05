Sapphire выпустила свой первый мини ПК Edge AI. Он получил AMD Ryzen AI 30005.11.25
Компания Sapphire, известная как один из ведущих производителей видеокарт AMD Radeon, объявила о выходе на рынок мини-PC с новой серией Edge AI, созданной специально для задач, связанных с искусственным интеллектом. Для бренда это первый проект в сегменте компактных компьютеров, и у него сразу есть серьезные технические амбиции.
Мини ПК Sapphire Edge AI имеют корпус размером 117×111×30 мм, но при этом демонстрируют мощность, свойственную полноразмерным системам. Все модели построены на гибридных процессорах AMD Ryzen AI 300, среди которых:
- Ryzen AI 5 340
- Ryzen AI 7 350
- Ryzen AI 9 HX 370 – флагман с 12 ядрами и производительностью NPU до 50 TOPS.
Эти процессоры объединяют архитектуру Zen 5, встроенную графику Radeon 800M или 890M и нейропроцессорный блок для локальной ИИ-обработки, позволяющий Edge AI отвечать требованиям Copilot+ PC – нового стандарта устройств с поддержкой генеративного ИИ.
Оснащение и конструкция
Новые системы получили 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и расширенный набор интерфейсов:
- 2× HDMI,
- 3× USB 3.2 Gen 2,
- 2× USB4,
- 1× USB 2.0,
- RJ45.
Мини-компьютеры Sapphire Edge AI поставляются в виде базовых платформ без оперативной памяти и накопителей, поэтому пользователь может самостоятельно собрать оптимальную конфигурацию. Предусмотрена поддержка до 96 ГБ DDR5 SO-DIMM и два слота M.2 PCIe 4.0 для SSD.
Корпус выполнен в черно-золотом стиле с магнитной крышкой, что обеспечивает быстрый доступ к компонентам. Охлаждение организовано через вентиляционные отверстия на дне и по бокам, благодаря чему система остается стабильной даже под высокими нагрузками.
Назначение
Серия Sapphire Edge AI ориентирована на разработчиков ИИ, специалистов по данным, создание мультимедийного контента и офисную работу, где важны компактность и производительность.
Ожидается, что Sapphire Edge AI появится в продаже в ближайшее время. Компания пока не раскрывает цены, но позиционирует серию как гибкое решение для задач нового поколения с поддержкой локального искусственного интеллекта.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основой для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Sapphire выпустила свой первый мини ПК Edge AI. Он получил AMD Ryzen AI 300 AMD Sapphire компьютер
Sapphire, известная как один из ведущих производителей видеокарт AMD Radeon, объявила о выходе на рынок мини-PC с новой серией Edge AI
Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280 E Ink смартфон
Смартфон Bigme HiBreak S оснащен 5,84-дюймовым дисплеем E Ink с частотой обновления 24 Гц и поддержкой 4G LTE и двух SIM-карт
Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280
Google Maps получит режим экономии заряда
Браузер Google Chrome не будет открывать сайты без HTTPS c 2026 года
Минидрон DJI Neo 2 получил лидар и съемку видео в 4K
Meta скачала 2400 порнофильмов для обучения ИИ
Кнопка Нравится в YouTube получит дополнительные варианты анимаций
Браузер Samsung вышел на Windows
YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD
Украинская компания Grammarly станет Superhuman
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году