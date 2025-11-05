05.11.25
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основою для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще