Sapphire випустила свій перший міні-ПК Edge AI. Він отримав AMD Ryzen AI 30005.11.25
Компанія Sapphire, відома як один із провідних виробників відеокарт AMD Radeon, оголосила про вихід на ринок міні-PC з новою серією Edge AI, створеною спеціально для завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. Для бренду це перший проект у сегменті компактних комп’ютерів, і він одразу має серйозні технічні амбіції.
Міні ПК Sapphire Edge AI мають корпус розміром 117х111х30 мм, але при цьому демонструють потужність, властиву повнорозмірним системам. Всі моделі побудовані на гібридних процесорах AMD Ryzen AI 300, серед яких:
- Ryzen AI 5340
- Ryzen AI 7350
- Ryzen AI 9 HX 370 – флагман з 12 ядрами та продуктивністю NPU до 50 TOPS.
Ці процесори поєднують архітектуру Zen 5, вбудовану графіку Radeon 800M або 890M та нейропроцесорний блок для локальної ІІ-обробки, що дозволяє Edge AI відповідати вимогам Copilot+ PC – нового стандарту пристроїв з підтримкою генеративного ІІ.
Оснащення та конструкція
Нові системи отримали 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та розширений набір інтерфейсів:
- 2× HDMI,
- 3× USB 3.2 Gen 2,
- 2× USB4,
- 1× USB 2.0,
- RJ45.
Міні-комп’ютери Sapphire Edge AI поставляються у вигляді базових платформ без оперативної пам’яті та накопичувачів, тому користувач може самостійно зібрати оптимальну конфігурацію. Передбачена підтримка до 96 ГБ DDR5 SO-DIMM та два слоти M.2 PCIe 4.0 для SSD.
Корпус виконаний у чорно-золотому стилі із магнітною кришкою, що забезпечує швидкий доступ до компонентів. Охолодження організоване через вентиляційні отвори на дні та з боків, завдяки чому система залишається стабільною навіть під високими навантаженнями.
Призначення
Серія Sapphire Edge AI орієнтована на розробників ІІ, фахівців за даними, створення мультимедійного контенту та офісну роботу, де важливі компактність та продуктивність.
Очікується, що Sapphire Edge AI з’явиться у продажу найближчим часом. Компанія поки що не розкриває ціни, але позиціонує серію як гнучке рішення для завдань нового покоління за допомогою локального штучного інтелекту.
